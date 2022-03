Prince Harry : ces nouvelles inquiétantes lâchées par ses avocats

En janvier 2020, le prince Harry et son épouse ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Une nouvelle très inattendue et qui a fait l’effet d’une bombe auprès des Britanniques. C’est pour s’éloigner de la médiatisation et protéger sa famille que le duc de Sussex a pris cette décision. Toutefois, il semblerait qu’il ait beaucoup de mal avec sa nouvelle vie puisque, comme toute personne ayant fait partie de la famille royale, son quotidien intéresse les médias. Comme l’ont indiqué ses avocats dans les colonnes du Daily Express le 23 mars dernier, le prince Harry serait victime de “préjudice, d’embarras et de détresse“. La raison ? La publication d’un article par The Mail on Sunday le 20 février dernier. Dans celui-ci, le tabloïd évoque la bataille juridique de l’époux de Meghan Markle contre le ministère de l’intérieur britannique. Une initiative qu’il aurait voulu garder secrète mais qui a été dévoilée au grand jour. De son côté, le prince Harry n’a pas souhaité se laisser faire.

Les relations entre la presse britannique et le couple Sussex ont souvent été très compliquées et ce n’est pas le duc de Sussex qui dira le contraire. Suite à la publication de cet article, il aurait demandé un “contrôle judiciaire auprès du ministère de l’Intérieur”, a révélé The Mail on Sunday. Le but de celui-ci ? Mettre en avant le fait qu’une “protection policière pour lui et sa famille ne leur sera pas fournie lors de leurs visites au Royaume-Uni“, peut-on lire. Le tabloïd rapporte aussi que l’époux de Meghan Markle aurait proposé de “payer personnellement pour avoir des gardes du corps, sans jamais avancer la somme“. Une affirmation qui, selon le média, laisse penser qu’il “s’attendait à ce que la garantie soit financée par les contribuables“. De son côté, le prince Harry aurait été “bouleversé (mais malheureusement pas surpris) par la déformation des faits”, ont expliqué ses avocats avant d’ajouter qu’il s’agit d’une “violation des normes et de l’éthique journalistiques les plus fondamentales“. Des révélations qui vont, sans aucun doute, beaucoup faire parler d’elle.

Le prince Harry : pourquoi a-t-il porté plainte pour diffamation ?

Les membres de la famille royale ont l’habitude de faire l’objet de rumeurs mais aussi que leur quotidien soit étalé dans la presse britannique. Ainsi, lorsque cette histoire de protection policière a vu le jour, le prince Harry a suivi l’affaire. Alors qu’il est accusé d’avoir pensé que les contribuables paieraient pour sa protection, ses avocats ont affirmé que l’idée qu’il voulait garder l’affaire secrète était “indûment et cyniquement un moyen de tenter de manipuler et d’embrouiller l’opinion publique avec de fausses déclarations sur sa volonté de payer pour une protection policière”, peut-on lire. De son côté, le duc de Sussex a pris les choses en main et a porté plainte contre l’éditeur du journal. Il a également demandé des dommages et intérêts pour diffamation. “Cela constitue une attaque contre son honnêteté et son intégrité en plus de lui causer du stress et des troubles émotionnels“, ont-ils déclaré avant d’ajouter que cela “nuit également à son travail caritatif et philanthropique“.

Le prince Harry © Backgrid USA

