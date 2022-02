Prince Harry et prince William : l’incroyable chute de trésorerie de leur business commun

C’était presque le dernier lien entre les princes Harry et William… En mauvais termes depuis que le duc de Sussex a quitté la monarchie et le Royaume-Uni, les fils du prince Charles avaient encore un business en commun. Mais il devrait bientôt s’arrêter. Créée en 2012 pour faire don des bénéfices des redevances à des œuvres caritatives, leur société Tyrolese (743) Limited est quasi en banqueroute. Selon le Mirror, la trésorerie a fondu ses derniers mois, passant de 410.000 livres (près de 490.000 euros) à… 4.469 livres (5.300 euros) aujourd’hui. Les deux frères n’ont donc pas vraiment le choix : il faut la fermer. “Les administrateurs prévoient que les activités de l’entité diminueront au cours des 12 prochains mois jusqu’à ce qu’elle devienne inactive”, peut-on lire dans une déclaration officielle des comptes.

“Tant que l’entreprise continuera à générer des revenus, les administrateurs reverseront les bénéfices disponibles aux organisations caritatives concernées. Lorsque les revenus cesseront, les administrateurs envisageront de mettre la société en sommeil”, est-il écrit. L’entreprise a été créée le 25 octobre 2012, avec deux administrateurs, Miguel Head et Anthony Lowther Pinkerton, qui étaient à l’époque des assistants royaux. D’autres ont ensuite pris leurs places : Guy Monson, qui était membre du comité de la statue de Diana, et Leslie Ferrar, ex-trésorière du prince Charles. Mais ce sont bien les princes Harry et William qui la gèrent par le biais de leurs sociétés privées, William’s APL Anglesey Ltd et Harry’s London Tsessebe Ltd. Les frères détiennent chacun 50% de cette entreprise.

Le prince Harry : ce livre explosif qu’il prépare

A noter que les administrateurs ne prévoient pas vraiment de liquider l’entreprise en raison de son “rôle stratégique” pour les actionnaires. Une bonne façon pour les deux frères de garder un lien, même ténu. A moins que le prince Harry ne mette un point final à leur relation en publiant prochainement ses mémoires. Il faut dire que le duc de Sussex compte se servir de la liberté dont il jouit aujourd’hui pour rédiger un livre explosif. Selon un ami du duc de Sussex en effet, cet ouvrage en préparation devrait “secouer la monarchie jusqu’au coeur” puisqu’il compte notamment s’attaquer à Camilla Parker Bowles : “L’accord avec la maison d’édition sur ses mémoires stipule qu’il devrait inclure des détails personnels sur les arrangements personnels et familiaux. Et ce sera une vision très intime de ses sentiments à propos de sa famille et de ce qui s’est passé dans la rupture de la relation. S’ils pensent qu’il s’est adouci, alors ils se trompent”.

Les princes Harry et William © Agence

