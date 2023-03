Princesas do Limeira Rodeo Music expõem lado ‘concurseiras’ e a influência da geração TikTok

Nayara Mesquita e Luana Gellacic prometem movimentar as quatro noites de festa do Limeira Rodeo Music com simpatia, dança e uma maratona de selfs e cumprimentos. Primeira e segunda princesas do Limeira Rodeo Festival

Nayara Mesquita tem 32 anos e uma grande paixão: a dança, que ela transformou em profissão dando aulas em seu estúdio. Luana Gellacic tem 19, e é uma garota muito popular na cidade de Limeira, onde se tornou presença constante em eventos de música sertaneja. Mas ambas têm em comum a paixão por concursos de beleza e a presença nas redes sociais, que as ajudaram a se tornar primeira e segunda princesa, respectivamente, do Limeira Rodeo Music, que ocorre entre os dias 17 e 25 de março.

“Sou da geração TikTok, não posso negar. Uso ele para vídeos de reflexão e também sigo muita gente. Acho que hoje as redes sociais são importantes para todas as áreas, incluindo esses concursos”, reflete Luana, que com seu 1,71 metro participa de competições do segmento desde os 15.

“Gosto desse ambiente de concursos, de toda a movimentação envolvida neles. E tentar ser a rainha ou princesa do rodeio de Limeira sempre foi um sonho, pois até pouco tempo eu era menor de idade e não podia participar”, confessa a jovem que carrega neste ano o título de 2ª princesa.

Nayara Mesquita, 1ª princesa do Limeira Rodeo Music, tem 32 anos e a dança como grande paixão

Nayara tinha a mesma idade de Luana quando participou pela primeira vez do concurso para integrar a corte do Limeira Rodeo Music. Na ocasião, ela foi 2ª princesa, o mesmo posto de Luana. Depois ainda concorreu em diversos outros, incluindo o de Miss Limeira.

“Depois de todo esse tempo muita coisa mudou, e o principal motivo são as redes sociais. Estou muito impressionada com toda essa repercussão”, compara a morena de 1,68 metro, e agora detentora do cargo de 1ª princesa da festa.

Nayara é presença constante nas redes, incluindo o TikTok, que ela usa para divulgar suas aulas de dança. E é nesta plataforma que devem ir parar algumas surpresas que ela, Luana e a rainha da festa, Flávia Dias, estão preparando. “Eu e a Flávia somos ligadas à dança e estamos ensaiando algo ligado à dança, talvez, quem sabe, uma participação em algum show. A Luana falou que também vai participar”, antecipa.

uana Gellacic, 2ª princesa do Limeira Rodeo Music, tem 19 anos e já é presença constante em eventos de música sertaneja

Dias corridos

Os dias que antecedem a estreia do evento têm sido agitados. Uma bateria de entrevistas, visitas e testes de cabelo, roupa e maquiagem estão dividindo o tempo das belas princesas com seus compromissos cotidianos, que não podem parar.

“É uma loucura, mas estou muito feliz”, ressalta Luana. Nayara reforça. “Cada dia que passa aumenta a vontade de que a festa comece logo. Não é sempre que podemos representar nossa cidade e estar próximos de tantos ídolos”, exalta.

Programação

17 de março

Henrique & Juliano

Pedro Sampaio

18 de março

Hugo & Guilherme

Ana Castela

24 de março

Luan Santana

Ícaro & Gilmar

25 de março

Matheus & Kauan

Dennis DJ

Como comprar ingressos

Os ingressos podem ser comprados em pontos de venda ou pela internet (clique aqui). No site é possível visualizar o mapa dos setores e escolher a categoria de ingresso que deseja comprar.

Arena/arquibancada

Pista premium

Camarote privilege

Camarote golden open bar

Os valores podem aumentar dependendo do dia escolhido e do lote do ingresso. Também há opção de comprar o Passaporte, que dá direito a todos os dias do evento.

