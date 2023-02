princesas,-rainhas-de-bateria-e-musas-escolhem-saltos-mais-baixos-para-desfilar-no-anhembi-em-2023

Seja por conforto ou comodidade, ou ainda para dar mais aderência aos pés na avenida, mulheres circularam com saltos menores do que os costumeiros altíssimos e finos. Passistas da Super Ala, da Tom Maior

Larissa Calderari/TV Globo

Saltos mais baixos têm sido a tônica nos desfiles do Anhembi, ao menos neste primeiro dia de apresentações.

Graziela Tavares, que saiu pela Tom Maior, disse que os saltos realmente estão menores, mas com um material mais resistente. E não são simples, apenas sob encomenda.

Os que estão um pouco mais altos acabam sendo confortáveis, por causa da plataforma, segundo Rayane Natália. Elas, ao lado da Ana Aguiar, estavam na “Super Ala” da agremiação.

Saltos mais grossos também marcaram presença na avenida. Mas o comandante da noite foram os cravejados de brilho e no estilo “gladiador”.

Saltos de passistas da Tom Maior

Larissa Calderari

Em compensação, várias das organizadoras de ala, estavam andando com classe sobre um salto para lá e para cá, tentando deixar tudo em ordem.

Organizadora de ala da Unidos de Vila Maria

Larissa Calderari/TV Globo

valipomponi