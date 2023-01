Principais problemas de segurança enfrentados pelas empresas

Muitas empresas enfrentam problemas de segurança que podem ser resolvidos com a profissionalização das atividades, através da terceirização. A vigilância patrimonial é um dos pilares fundamentais para a atuação de toda empresa, pois é responsável por proteger seus ativos físicos e intangíveis. O que inclui o patrimônio material (edifícios, equipamentos, veículos, etc.) e humano (funcionários, clientes e visitantes).

Mais do que preservar bens e pessoas, o seu papel vai além, e é essencial na continuidade dos negócios, protegendo perdas financeiras, intelectuais, de imagem e reputação, garantindo a normalidade e tranquilidade das operações.

No entanto, na mesma proporção em que é importante, a manutenção da segurança é complexa, envolve análises, processos rigorosos, integração entre áreas e soluções, e um acompanhamento próximo, que visa a prevenção e correção ao longo do tempo.

Por isso, é muito comum que as empresas se deparem com grandes desafios e dificuldades, recorrendo a uma ajuda especializada.

Quais são os problemas mais comuns?

Clientes de diversos segmentos buscam na terceirização uma alternativa mais organizada e profissional para lidar com as questões críticas de segurança.

Mulher atuando como profissional de vigilância em posto de trabalho

Reprodução/Security Segurança e Serviços

Mas, quais são esses problemas? Veja algumas das dores mais comuns, encontradas nas organizações:

Deficiência no controle de acesso

Um dos principais pontos de atenção é também uma das maiores dificuldades: Gerenciar a circulação de pessoas em prédios, condomínios e instalações requer responsabilidade e rigidez de procedimentos. Na prática, é muito frequente situações onde a portaria não é eficiente o bastante, ou que existam brechas na entrada e saída por pontos alternativos.

Monitoramento de perímetro deficiente ou ausente

Um ambiente só pode ser definido como seguro quando há uma cobertura completa de todos os seus locais de vulnerabilidade. Muitas ocorrências acontecem, justamente, devido a “oportunidades” proporcionadas por pontos cegos que facilitam invasões, roubos e furtos, pondo em risco o patrimônio.

Operação patrimonial descentralizada

Para negócios que funcionam em uma estrutura com filiais e unidades distribuídas em localizações distintas, manter a padronização da conduta profissional é um grande desafio. Dentre os empecilhos encontrados estão: a questão cultural dos lugares, que podem alterar comportamentos sociais, e a falta de equidade na formação e atuação dos agentes de segurança.

Compromisso com a legislação

Todas as leis, normas e regulamentações que se aplicam às atividades e setores precisam ser seguidas. Sejam aquelas referentes à saúde ocupacional, privacidade e proteção de dados ou as vistoriadas por órgãos competentes, como a exemplo da fiscalização da função de vigilante pela Polícia Federal. Todas, se ignoradas ou negligenciadas, geram prejuízos judiciais e financeiros.

Dificuldade na gestão da mão de obra própria

Antes de optar pela terceirização de serviços especializados, muitas empresas se deparam com um impasse ao gerir equipes de trabalho orgânicas. Isso acontece devido à complexidade em estruturar todo o ecossistema necessário para garantir a proteção devida.

É preciso ser assertivo na contratação, entendendo as necessidades e requisitos indispensáveis dos profissionais, atualizações em termos de treinamentos e reciclagens, integração tecnológica, planejamento e muito mais detalhes que precedem e/ou estão nos bastidores das operações.

Sistemas não integrados

É indiscutível o fato da tecnologia ser uma das grandes aliadas para uma segurança eficiente. Mas, isso não se resume simplesmente à instalação de câmeras, alarmes, sensores e demais equipamentos eletrônicos. O mais importante é a estratégia e a integração por trás, em como esses recursos estão inseridos no protocolo seguido, na maneira como é feito o monitoramento e na visão sistêmica que proporciona.

Equipe de vigilância patrimonial da Security

Reprodução/Security Segurança e Serviços

Atuação da Security na minimização de riscos

A Security é uma empresa com 43 anos de atuação no mercado, que fornece serviços de vigilância patrimonial, facilities e tecnologia através de soluções customizadas, que levam em conta a região, segmento e condições estruturais do ambiente. Uma parceira que visa resolver as dificuldades das empresas, maximizando a eficiência e aumentando a sensação de confiança.

Tudo começa pela análise de risco, um estudo que identifica vulnerabilidades e avalia a probabilidade de ameaças, bem como os impactos, caso se concretizem.

Essa avaliação é minuciosa em toda a área perimetral e interna, engloba a verificação do funcionamento da estrutura existente e de novas necessidades, como: barreiras físicas, dispositivos de detecção, sensores internos e externos, sistemas de controle de acesso, CFTV, e também dos protocolos e capacidade técnica da equipe.

A Security trabalha com base na ISO 31000, norma internacional relacionada à gestão de risco. Além de utilizar um software que reúne informações, em um laudo completo com análise e recomendações de melhorias.

E então, a sua empresa também vem enfrentando esses ou outros problemas de segurança? Existem diversas opções para mitigá-los através de novas soluções, sejam elas tecnológicas, de capacitação profissional ou novos procedimentos.

Mata