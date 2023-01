Principal dívida em Ribeirão Preto: veja dicas de analista e evite que cartão de crédito se torne ‘vilão’

Recurso virou um problema para 53% dos ribeirão-pretanos. Sete em cada dez moradores estão endividados, aponta Acirp. Sete em cada dez moradores estão endividados em Ribeirão Preto, SP, diz Acirp

Levantamento feito pela Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (Acirp) revela que o cartão de crédito é o principal tipo de dívida e representa problema para 53% da população.

O balanço divulgado na última semana também aponta que sete em cada dez moradores da cidade estão endividados. (veja abaixo)

Segundo o analista de economia Lucas Ribeiro, “planejamento” é a palavra-chave para evitar qualquer tipo de dívida.

“Hoje, a principal recomendação é que as famílias planejem seus gastos e coloquem no papel tudo o que gastam e têm de receita”, orienta o especialista.

Caso o consumidor já esteja endividado, a recomendação é que ele priorize as dívidas com juros maiores e passe a adotar novos hábitos. Outra forma de reduzir a dívida, de acordo com Ribeiro, é renegociá-la com o banco.

“A partir disso, [é necessário] cortar os gastos desnecessários e buscar outras fontes de receita. A negociação com o banco pode facilitar a vida dessa pessoa”, completa Ribeiro.

Explicações

O estudo feito pela Acirp indica que sete em cada 10 ribeirão-pretanos estão com dívidas. A proporção equivale a 563.469 pessoas. Para o analista, isso pode ser explicado por três fatores.

“A gente tem inflação alta, desemprego e taxa de juros. Cada vez mais isso aumenta a probabilidade de as pessoas se endividarem”, pontua.

Vista aérea de Ribeirão Preto, SP

Principais compras com cartão

Os dados do Instituto de Economia Maurílio Biagi, departamento de estatísticas da Acirp, indicam que 28,27% dos moradores de Ribeirão Preto estão com dívidas em atraso. O percentual corresponde a 205.225 pessoas.

A pesquisa mostra que os principais gastos com o cartão foram:

Alimentos;

Produtos como roupas e calçados;

Eletrodomésticos;

Medicamentos;

Alimentos por delivery;

Gastos com transporte.

O analista de economia Lucas Ribeiro, de Ribeirão Preto, SP

