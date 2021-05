Principe Harry beccato con la bellissima star. Scoppia lo scandalo: “Crisi con Meghan alla vigilia del parto”. Chi è lei

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati nominati presidenti del Vax Live: The concert to reunite the world, ma a presentarsi all’evento è stato il duca di Sussex solo, senza la moglie. L’evento si è tenuto a Los Angeles, nel SoFi Stadium, ed è stato presentato da Selena Gomez. Lo scopo era quello di sensibilizzare i presidenti dei territori più ricchi del mondo a offrire vaccini per quelli più poveri, che sono in condizioni disastrose, come ad esempio l’India. E’ stato raggiunto un buon risultato, con 10 milioni di dosi inviate nei posti più dimenticati del mondo.

Una pandemia la si può sconfiggere soltanto combattendo tutti insieme ed è fondamentale capirlo. Il mondo dovrebbe riunirsi e diventare generoso nei confronti dei più sfortunati. Non è il posto in cui si nasce a dover decidere le probabilità di sopravvivenza in una situazione come quella che ci siamo ritrovati ad affrontare. Ovviamente, nonostante l’alto ideale del Vax Live, l’attenzione è stata tutta puntata su Meghan Markle, che con le sue assenze fa parlare ancor più che con le sue presenza. Come nel caso del funerale del duca di Edimburgo, principe Filippo, nonno di suo marito Harry.

Il principe Harry si è ritrovato da solo a dover affrontare la morte del nonno e le conseguenze che l’intervista rilasciata da lui e Meghan Markle a Oprah Winfrey hanno avuto sulla famiglia reale. Sicuramente non sarà stato facile per il fratello del futuro erede al trono d’Inghilterra, che dopo aver abbandonato i suoi titoli e doveri ha venduto i panni sporchi della famiglia al più alto offerente. Il ritorno a casa non deve essere stato dei migliori e sono in molti a ipotizzare che la sua presenza da solo sul palco del SoFi Stadium sia dovuta proprio ad una crisi con la moglie.

Non solo, sul palco insieme a lui sono salite artiste internazionali del calibro di Jennifer Lopez, che ha presentato al mondo la sua mamma, appena vaccinata. La cantante ha raccontato che questo è stato il primo Natale per lei passato lontano dalla madre, proprio a causa del Covid-19. Tornando a Meghan Markle, possiamo solo immaginare l’effetto che deve aver avuto sull’ex attrice di Suits pensare al suo affascinante principe in compagnia di siffatte bellezze. Insieme a Harry e alla Lopez, anche i Foo Fighters, Sean Penn, Ben Affleck, e ancora i videomessaggi di Joe Biden, Emmanuel Macron e papa Francesco.

Il discorso del principe Harry ha riscosso enorme successo nonostante l'assenza di sua moglie, ed è stato dedicato interamente a dottori e operatori del settore, che tanto si sono sacrificati per salvare vite umane, nonostante il pericolo corso. "Questa è la celebrazione del vostro lavoro, migliaia di eroi che nell'ultimo anno, in tutto il mondo, hanno lottato con coraggio per proteggerci. Vi siete sacrificati per noi, mettendo in pericolo le vostre vite. Vi saremo per sempre grati". Ha affermato il fratello di William, ricevendo in cambio una standing ovation da parte del pubblico.