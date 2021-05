Continua la collaborazione amichevole tra il Principe Harry e la nota giornalista Oprah Winfrey, che dove aver intervistato gli ex duchi di Sussex e in particolare Meghan Markle creando non poche polemiche anche oltre oceano, ha coinvolto il fratello di William in un nuovo progetto televisivo. Harry è tra i protagonisti della docu-serie “The Me You Can’t See” realizzata proprio dalla Winfrey dove l’ex reale ha confermato d’aver avuto una grave patologia mentale legata alla morte della madre Lady Diana.

Principe Harry: “Ho temuto capitasse anche a me…”

Harry ha rivelato d’aver affrontato alcune sue patologie come l’ansia, la depressione, le paure, e le dipendenze da sostanze tossiche con una terapia innovativa che lo ha aiutato molto a trovare un equilibrio psicologico ma soprattutto a liberarsi d’alcune fobie che gli procuravano dei disagi. Il Duca di Sussex ha anche parlato dell’innovativa terapia Emdr-“Eye Movement Desensitisation and Reprocessing” , una tecnica che si basa sui movimenti delle mani e degli occhi e che crea un controllo e un relax a chi soffre d’alcune patologie legate agli stati d’animo e alla mente.

Harry ha anche filmato una delle sue sedute dimostrando che parlando delle proprie paure e disagi e affrontandole con sistemi innovativi e originali è possible imparare a gestirle e in alcuni casi anche a superarle. Il giovane Principe ha sofferto molto per la perdita improvvisa della madre, perdita legata all’ossessione che i paparazzi avevano nei confronti di Lady Diana e del suo nuovo compagno: “…era cacciata dai reporter mentre aveva una relazione con una persona di colore… e ho temuto che capitasse lo stesso a me con Meghan”.

Principe Harry: “La prevenzione è fondamentale, come parlare delle paure”

Il Principe Harry che oggi ha ritrovato in Usa una tranquillità famigliare insieme alla moglie Meghan ha affermato senza esitazione d’aver conquistato grazie alla terapia Emdr un nuovo equilibrio emotivo. Ha capito che prevenire e affrontare i propri disagi è importante per stare bene con se stessi e con gli altri, è inoltre importante parlare con qualcuno che sia in grado di comprendere:

“Ho capito che la prevenzione è fondamentale. Non intendo dire che si debba parlare delle proprie paure ogni singolo giorno, ma che ti serve qualcuno che possa aiutarti ad essere più consapevole di quello che ti accade quando stai male e che ti dia gli strumenti per uscirne.”