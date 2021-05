Principe Harry: “Meghan non si è suicidata per non farmi soffrire e per il bambino”, le rivelazioni shock nell’intervista con Oprah Winfrey.

Principe Harry: “Meghan non si è suicidata per non farmi soffrire e per il bambino”, le rivelazioni shock nell’intervista con Oprah Winfrey. (Fonte Getty Images)

Nuove rivelazioni clamorose del principe Harry, nella docu-serie con Oprah Winfrey “The me you can’t see”. Nella nuova intervista nel corso dello show per Apple tv, oltre ad aver rivelato di essersi rifugiato nell’alcol e nella droga, Harry ha parlato del suo rapporto con Meghan Markle. In particolare, ha rivelato i motivi che hanno spinto la moglie a non suicidarsi. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Principe Harry, confessioni shock nella docu-serie con Oprah Winfrey: “Megan non si è suicidata perché ingiusto nei miei confronti

Rivelazioni forti, quelle del principe Harry nello show “The me you can’t see”, della conduttrice Oprah Winfrey. Oltre ad aver confessato di aver ceduto ad alcol e droga per combattere il dolore, Harry ha spiegato cosa ha spinto la moglie Meghan a non togliersi la vita. “La cosa che le ha impedito di suicidarsi è aver capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti dopo tutto quello che era successo a mia madre. Non ha voluto mettermi in condizione, ancora una volta, di perdere una donna della mia vita”. A salvare Meghan sarebbe stato quindi il desiderio di non arrecare un’altra sofferenza ad Harry, dopo l’immenso dolore vissuto a 12 anni, per la morte di Lady Diana in un incidente di auto. Ma non solo: a frenare Meghan è stato anche il bambino che aveva in grembo, “il nostro baby”, dichiara Harry.

Il principe sottolinea che ad averlo spaventato particolarmente è stato il fatto che Meghan, quando faceva simili pensieri, era lucida, a differenza sua che invece si rifugiava nell’alcol e nella droga: “Non era pazza, non si stava rifugiando in droghe o alcol. Era assolutamente sobria. Eppure nella quiete della notte si svegliava”, ha raccontato Harry. È possibile vedere l’intervista completa su Apple +.