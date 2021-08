E’ in uscita il libro sulla famiglia reale Finding Freedom 2 Dopo quello che hanno detto alla stampa Harry e la moglie Meghan Markle, ora ad alimentare altre voci sulla casa reale inglese ci hanno pensato anche William e la moglie Kate Middleton. Infatti, come se non bastasse il libro in uscita del principe Harry, […]

L’articolo Principe William e Kate Middleton: “Ogni volta che i bimbi urlano”. Terremoto in casa reale: “Metodo educativo” proviene da KontroKultura.