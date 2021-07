Charlene di Monaco, ancora in Sudafrica per seguire la convalescenza post-operazione, ha pubblicato alcuni scatti sui social. Ecco le condizioni di salute della moglie di Alberto di Monaco.

Le prime foto post operazione della Principessa Charlene di Monaco

Dopo qualche settimana di silenzio, dopo l’annuncio di un secondo intervento chirurgico alla testa, la Principessa Charlene di Monaco è riapparsa sui social. La moglie del Principe Alberto di Monaco si trova ancora in Sudafrica, suo Paese natale, dove ha contratto una pesante infezione. Sul suo account Instagram ufficiale, anche per zittire le malelingue degli ultimi giorni, la Principessa ha condiviso diversi scatti. Capelli tagliati molto corti e abiti sportivi – stivali e maglione – Charlene di Monaco conferma di stare bene. Non è chiaro quando durerà ancora la sua convalescenza. Ha scritto la Principessa: “Passo un po’ di tempo con Jacqui e Bella mentre faccio coperte per l’asilo della porta accanto. Fatemi un in bocca al lupo”.

Continua dunque la sua convalescenza. Anche se la Principessa continua la sua attività con l’associazione di cui è promotrice che lavora per la salvaguardia degli animali in pericolo di estinzione. Non solo: Charlene di Monaco è ambasciatrice di altre associazioni che aiutano i villaggi più poveri del suo Paese. Supportando in particolar modo l’istruzione di base. Negli scatti, la Principessa è anche intenta a parlare con i suoi figli tramite videochiamata. Charlene di Monaco e Alberto di Monaco nel dicembre del 2014 ha avuto due gemelli, Gabriella Therese Marie e Jacques Honoré Rainer.

La lontananza della Principessa da Monaco

In una recente intervista Charlene di Monaco ha rivelato di sentire molto la mancanza della sua famiglia. La Principessa, infatti, si trova in Sudafrica dal gennaio scorso, dove si era recata per un progetto di uno delle sue associazioni. A causa dell’infezione, ha dovuto rimandare i festeggiamenti per il decimo anniversario con suo marito Alberto di Monaco.

Si è trattata di un’infezione a gola, naso e orecchio, che ha reso necessario un intervento chirurgico. In queste settimane, la sua famiglia è andata a farle visita in più di un’occasione.