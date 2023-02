Princípio de incêndio atinge loja Havan de Resende

Segundo o Corpo de Bombeiros, fogo começou em uma fritadeira na cozinha do estabelecimento. Chamas foram controladas cerca de 30 minutos depois. Ninguém ficou ferido. Princípio de incêndio atinge Havan, em Resende

Um princípio de incêndio atingiu a Havan de Resende (RJ) na manhã desta sexta-feira (3). A loja está localizada na Avenida Doutor Tácito Viana Rodrigues, no bairro Paraíso, às margens da Via Dutra.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma fritadeira na cozinha do estabelecimento, por volta de 11h50. As chamas foram controladas cerca de 30 minutos depois. Ainda de acordo com a corporação, ninguém ficou ferido.

Procurada pelo g1, a Havan não havia se pronunciado sobre o incidente até a publicação desta reportagem.

