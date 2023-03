Princípio de incêndio atinge sala de aula e derrete forro em escola municipal de Boa Vista

Incêndio destruiu uma central de ar e também atingiu um armário de ferro. Não houve feridos e as chamas foram controladas por funcionários da escola. Incêndio queimou parte do forro da escola que fica no bairro Cidade Satélite

Um princípio de incêndio atingiu uma sala de aula da Escola Municipal Professora Ana Sandra Nascimento Queiroz nesta quarta-feira (8), localizada no bairro Cidade Satélite, em Boa Vista. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros foi encaminhado imediatamente para o local. Ao chegar na escola, o incêndio havia sido controlado por funcionários da escola com o uso de extintores.

Em nota, a prefeitura informou que houve curto circuito que atingiu duas centrais de ar. “Ressaltamos que o fato ocorreu no final do turno matutino, não havendo alunos ou servidores nas salas atingidas. ”

As chamas ficaram concentradas em uma sala de aula e destruiu toda a central de ar, parte do forro de PVC e também atingiu um armário de ferro, que estava abaixo da central. Em imagens registradas no local, é possível ver parte do forro derretido pelas chamas.

O local foi vistoriado pela equipe de combate a incêndio. O Corpo de Bombeiros fez orientações aos funcionários da escola e posteriormente foi acionado o perito de incêndio para análise do local.

A prefeitura disse ainda que o resultado dos procedimentos dos Bombeiros sobre o que ocasionou o incidente serão concluídas em 30 dias.

“Como medida preventiva, as aulas de hoje, 08.03, na unidade estão suspensas. A equipe de Engenharia e Manutenção da SMEC fará uma visita técnica na escola para averiguar toda a rede elétrica e as centrais de ar.”

