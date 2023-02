Princípio de incêndio atinge unidade com atividades suspensas de cooperativa agrícola em Parapuã

Casul informou que as chamas foram controladas pela brigada privada da organização e descartou qualquer dano aos seus colaboradores, estabelecimento e produtos. Colaboradores foram encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Parapuã (SP)

Um princípio de incêndio atingiu nesta sexta-feira (10) uma unidade com atividades suspensas da Cooperativa Agropecuária de Parapuã (SP), a Casul.

Em nota, o diretor superintendente da cooperativa, Leonardo Balsalobre, informou que houve apenas um princípio de fogo em uma unidade com atividades suspensas, “o qual foi imediatamente controlado pela própria brigada privada da Casul”.

Descartou, ainda, qualquer dano aos seus colaboradores, estabelecimento ou aos produtos de qualquer proporção, não havendo vítimas.

“Os colaboradores que inalaram fumaça no local foram imediatamente encaminhados para os cuidados médicos preventivos”, relatou à TV Fronteira o diretor.

Balsalobre ainda ressaltou que não houve a necessidade de intervenção do Corpo de Bombeiros e que as causas do princípio do fogo estão sendo apuradas.

“A essência do agronegócio tem como escopo, ainda, os mais rigorosos métodos de segurança, os quais são seguidos de forma rígida e inexorável pela Casul”, concluiu.

Vittorio Ferla