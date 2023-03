Princípio de incêndio evacua supermercado em Campinas

Estabelecimento fica no bairro Mansões Santo Antônio. Não há informações sobre feridos. Princípio de incêndio em supermercado mobilizou bombeiros em Campinas

Miguel Menas

Um supermercado de Campinas (SP) precisou ser evacuado no início da noite desta sexta-feira (24) por causa de um princípio de incêndio. Não há informações sobre feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente teria ocorrido por volta das 18h15, em um estabelecimento no bairro Mansões Santo Antônio.

À EPTV, afiliada da TV Globo, a assessoria do supermercado Dalben explicou que o princípio de incêndio ocorreu no setor da cozinha do restaurante e que a loja foi evacuada por conta da fumaça. A situação já foi controlada.

As causas do incidente não foram esclarecidas.

Vito Califano