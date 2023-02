privacy-by-design:-come-implementarla-correttamente-seguendo-i-requisiti-della-iso-31700

Il nuovo standard ISO 31700 ha l’obiettivo di fornire elementi utili per la corretta implementazione della privacy by design all’interno di tutto il ciclo di vita di un prodotto (o servizio). Sebbene non direttamente collegato al framework europeo della protezione dei dati, ha con questo molte sovrapposizioni e punti in comune. Ecco quali

Vittorio Ferla