Privacy Garantita come cancellare recensioni da Google miglior sito

Come rimuovere una cattiva recensione Google

abbiamo scoperto chi lo può fare realmente su chiama privacy garantita Le recensioni di Google sono il “passaparola” di Internet, che influenza i potenziali clienti prima ancora che visitino il tuo sito web o entrino nel tuo negozio. Possono creare o distruggere la tua attività. Sfortunatamente, non tutte le recensioni che la tua azienda riceve saranno positive. E in alcuni casi, le persone possono persino lasciare recensioni ingiuste e violare le linee guida di Google.

In questo articolo, ti spiegheremo come eliminare una recensione di Google, o almeno come provarci.

In breve, il modo migliore per gestire una recensione negativa è ottenerne di più positive. Detto questo, ci sono diversi modi in cui puoi provare a rimuovere una recensione negativa su Google dal tuo profilo dell’attività su Google (in precedenza Google My Business). Li esamineremo di seguito, insieme a come contattare l’assistenza clienti di Google in merito alla rimozione delle recensioni e ai tipi di recensioni che potrebbero essere idonee per la rimozione dalla scheda della tua attività commerciale.

Quanto sono negative le recensioni “cattive” per la tua attività?

In definitiva, avere recensioni sia negative che positive su Google è del tutto normale. In effetti, avere alcune recensioni negative mescolate a quelle per lo più positive è una buona cosa: dimostra che sei un vero affare e che non hai solo supplicato i tuoi amici e la tua famiglia di dire cose carine su di te. Anche le aziende più votate nella tua zona avranno una piccola percentuale di recensioni negative. A volte non puoi accontentare tutti e alcune cose sono fuori dal tuo controllo.

In effetti, gli studi hanno dimostrato che una valutazione media perfetta di 5 stelle non converte tanto quanto una valutazione media di 4,9. In altre parole, una piccola percentuale di recensioni negative probabilmente non scoraggerà i clienti dallo scegliere te rispetto a un concorrente.

Detto questo, nel caso di una recensione falsa o che viola le norme sui contenuti di Google, vale la pena eliminare la recensione.

È possibile rimuovere una recensione Google che qualcuno ti ha lasciato?

In breve, sì. Potrebbero esserci momenti in cui commenti falsi o diffamatori lo fanno, quindi è necessario sapere come rimuovere le recensioni di Google. Ci sono passaggi che puoi intraprendere se ritieni che la tua azienda abbia subito un torto con una recensione o che una recensione sia stata falsificata.

La buona notizia è che puoi contestare una recensione di Google. Tuttavia, non è un processo facile e non c’è alcuna garanzia che avrai successo

Sfortunatamente, eliminare una recensione di Google non è così semplice come accedere al tuo account su Google e rimuovere tu stesso la recensione. Invece, puoi contattare Google e contrassegnare la recensione con la speranza che la rimuovano, ma non vi è alcuna garanzia che ascolteranno ciò che hai da dire e rimuoveranno la recensione per te.

Tipi di recensioni che Google eliminerà

Secondo le norme relative ai contenuti vietati e limitati di Google , esistono cinque motivi generali per cui una recensione può essere rimossa: discorsi civili, contenuti ingannevoli, contenuti per adulti, contenuti regolamentati, pericolosi o illegali e qualità delle informazioni.

Tieni presente che questi motivi non si limitano alle sole recensioni, ma includono anche altri tipi di contenuti come foto e video.

All’interno di questi motivi per la rimozione, la politica di Google menziona 20 motivi specifici per cui i contenuti (come una recensione) verranno rimossi. Questi sono:

Discorso civile:

Molestie

Incitamento all’odio

Contenuto offensivo

Informazione personale

Contenuti ingannevoli:

Finto fidanzamento

Furto d’identità

Disinformazione

Travisamento

Disinformazione:

Oscenità e volgarità

Contenuti sessualmente espliciti

Contenuti a tema per adulti

Violenza e sangue

Regolamentato, pericoloso e illegale:

Contenuto limitato

Contenuti pericolosi

Contenuto illegale

Sicurezza dei bambini

Contenuti terroristici

Qualità dell’informazione:

Fuori tema

Pubblicità e adescamento

Contenuti incomprensibili e ripetitivi

Esempi di recensioni idonee alla rimozione

Un dipendente scontento che chiama i nomi dei loro capi

Un vero cliente che usa insulti/linguaggio offensivo quando descrive l’attività

Un concorrente che lascia una recensione falsa per promuovere la propria attività

Una recensione che non riguarda affatto l’attività ed è stata pubblicata per errore nell’elenco sbagliato

Una recensione falsa pubblicata per aumentare o diminuire il rango dell’azienda

Come eliminare una cattiva recensione Google della tua attività

Sfortunatamente, non c’è un grande pulsante “cancella”. Tuttavia, se sei il proprietario dell’attività che ha ricevuto una recensione che viola le norme relative ai contenuti di Google, esistono diversi modi per ottenere la rimozione della recensione. Il primo e più ovvio metodo è segnalare la recensione per una violazione delle norme.

Come eliminare le recensioni di Google sul tuo computer:

Accedi al tuo account Google sul tuo computer. Vai su business.google.com Nel menu di navigazione a sinistra, seleziona “Recensioni” Seleziona l’icona “Altro” (tre puntini orizzontali) accanto alla recensione che desideri segnalare Seleziona “Segnala come inappropriato” Fai clic sul motivo per cui stai segnalando la recensione Fai clic su “Invia”

Come eliminare le recensioni di Google su Android:

Apri l’app Google Maps sul tuo dispositivo Android. Fai clic sulla tua immagine del profilo in alto a destra e accedi al profilo della tua attività. Tocca “Recensioni”. Trova la recensione che desideri segnalare. Fai clic su “Segnala recensione”.

Come eliminare le recensioni di Google su iPhone e iPad:

Apri l’app Google Maps sul tuo iPhone o iPad. Fai clic sulla tua immagine del profilo in alto a destra e accedi al profilo della tua attività. Tocca “Recensioni”. Trova la recensione che desideri segnalare. Tocca “Segnala recensione”.

Come contattare l’assistenza di Google Small Business

Per contattare l’assistenza di Google per le aziende, procedi nel seguente modo:

Accedi al tuo account Google Vai a https://support.google.com/business/gethelp Dal primo menu a discesa, seleziona l’attività in questione Nel campo sottostante, descrivi cosa vuoi fare (ad esempio, “rimuovere una recensione”) Dall’elenco sottostante, seleziona “rimuovi recensioni” Fai clic su “Passaggio successivo” Seleziona l’opzione di contatto preferita

Sfortunatamente, possono essere necessarie diverse settimane prima che Google ti risponda, ma alla fine riceverai un’email di risposta con l’indirizzo del tuo ticket. Dopo aver inviato la tua richiesta, vorrai anche avere uno screenshot della recensione in questione a portata di mano in modo da poterla consultare se necessario.

Puoi anche inviare un tweet al team di Google Business Profile ( @GoogleMyBiz ) dal tuo account Twitter aziendale. Qualcuno potrebbe risponderti e tu puoi prendere le cose da lì. Puoi anche cercare e chiedere consigli sulla rimozione delle recensioni nel forum di supporto della community di Google .

Richiedi la rimozione qui: modulo di richiesta di rimozione

Prossimi passi

Quando qualcuno del team di supporto si mette in contatto con te, sta a te spiegare perché la recensione dovrebbe essere rimossa. Preparati a dire loro perché ritieni che la recensione sia falsa o in violazione delle norme e a difendere la tua richiesta di rimozione.

In alcuni casi, il membro del team di supporto potrebbe dirti che passerà la revisione a uno specialista, che prenderà una decisione in merito all’esito. Dovrai nuovamente attendere un’e-mail di conferma o una telefonata dal membro del team di supporto che ti ha aiutato. Si spera che ti contatteranno con buone notizie.

Cosa fare se non riesci a rimuovere una recensione

Non tutte le recensioni possono essere rimosse. E, in alcuni casi, Google potrebbe decidere di non rimuovere una recensione anche se ritieni che dovrebbero farlo. Ecco alcune cose che puoi fare per mitigare il potenziale danno di una recensione negativa:

Rispondi alla recensione

Se una recensione negativa è legittima, uno dei primi passi che l’imprenditore dovrebbe compiere è rispondere al recensore. In alcuni casi, il cliente potrebbe scegliere di rimuovere autonomamente la recensione di Google.

Per lo meno, puoi mitigare il danno poiché altri potenziali clienti potranno vedere la tua versione della storia e imparare qualcosa sulle tue capacità di relazione con i clienti.

Detto questo, non chiedere mai a un cliente di eliminare una recensione legittima e negativa della tua attività, a meno che non violi le norme relative ai contenuti di Google. Ecco alcuni suggerimenti da tenere a mente quando si risponde a una recensione negativa:

Rispondi gentilmente Non metterti sulla difensiva e non renderla personale Scusati se necessario e offriti di rimediare Mantieni la risposta breve e pertinente Porta la conversazione su un canale privato come SMS o e-mail

Questi suggerimenti potrebbero essere la chiave e fare la differenza tra il recensore che ritira la recensione negativa o la lascia stare. Chiedi alla persona di contattare la tua azienda in modo da poter indagare sul problema che le ha fatto lasciare una recensione negativa in primo luogo. Se ti seguono, fai tutto il possibile per aiutarli a vivere un’esperienza positiva.

Come rispondere a una recensione di Google

Non sai come accedere in modo da rispondere alla recensione? Google lo rende piuttosto semplice. Segui questi passi:

Innanzitutto, assicurati di aver rivendicato la tua scheda di attività commerciale, ovvero di esserti registrato su Google come proprietario. Questo ti darà accesso alla scheda nei risultati di ricerca di Google in modo da poter modificare informazioni come il sito web o gli orari e rispondere alle recensioni. Richiedi la scheda della tua attività commerciale visitando google.com/business e inserendo i dettagli della tua attività. Accedi a Profilo dell’attività su Google (se non l’hai già fatto, imposterai questo account nel passaggio 1) e seleziona la sede (se ne hai più) con la recensione a cui desideri rispondere. Nel menu, seleziona “Recensioni”. Quindi fai clic su “Rispondi” accanto alla recensione a cui desideri rispondere. Digita la tua risposta e fai clic su “Invia”.

Come minimizzare le recensioni negative

Per minimizzare le recensioni negative, prova queste strategie:

Chiarisci con calma la situazione nella tua risposta alla recensione negativa.

Riconcilia la situazione e poi chiedi cortesemente al tuo cliente (offline) se è disposto ad aggiornare la sua recensione negativa per riflettere il risultato positivo.

Richiedi e promuovi recensioni più positive dei clienti, il che ha l’effetto di spingere le poche recensioni negative in fondo ai risultati di ricerca.

Con qualsiasi azienda, è impossibile ottenere recensioni a 5 stelle al 100%. Ci sarà sempre un cliente che ha avuto un’esperienza tutt’altro che eccezionale con la tua attività. Questi tipi di recensioni non richiedono la rimozione, ma ciò non significa che vuoi che abbiano molto peso quando le persone stanno pensando di diventare tuoi clienti. Quindi utilizza i suggerimenti di cui sopra e troverai il tuo

Come rimuovere una recensione che hai lasciato su Google

Hai mai lasciato una recensione negativa su Google per un’azienda e poi ci hai ripensato? Se desideri eliminare o modificare una recensione che hai lasciato, procedi nel seguente modo:

Modifica una recensione dal tuo browser:

Accedi al tuo account Google Vai su google.com/maps/contrib//reviews/ Nel menu a sinistra, scorri verso il basso fino a trovare la recensione pertinente Fare clic sull’icona “Altro” (tre punti orizzontali) Da lì, puoi selezionare “Modifica” o “Elimina”

Modifica una recensione dall’app Google Maps:

Apri l’app Google Maps Nel menu nella parte inferiore dello schermo, seleziona “Contribuisci” Fai clic su “Visualizza il tuo profilo” accanto alla tua immagine del profilo nella parte superiore dello schermo Scorri verso il basso fino a trovare la recensione pertinente Seleziona l’icona “Altro” (tre punti orizzontali) Seleziona la tua azione preferita (Modifica o Elimina)

Si spera che ormai avrai una solida conoscenza di come eliminare una recensione di Google seguendo i passaggi descritti sopra. Rimuovi una recensione negativa su Google e rimetti in carreggiata la tua attività.

