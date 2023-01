Pro Sun Energia Solar recebe prêmio de melhor pós-venda da região Sudeste

Com um serviço de alta qualidade e atendimento diferenciado, a Pro Sun Energia se destacou na premiação SolarZ Awards, realizada em Porto Alegre

Foto: Pro Sun Energia Solar.

Optar pela energia solar é uma decisão que além de beneficiar o meio ambiente, estará proporcionando uma economia financeira importante para o bolso do consumidor.

Quando os projetos são realizados por empresas comprometidas e de confiança, as vantagens logo são percebidas em relação à energia elétrica convencional.

Os sistemas e equipamentos fotovoltaicos possuem alta durabilidade, os da Pro Sun, por exemplo, oferecem uma garantia que se estende por 25 anos, sendo resistente às variações de temperatura e quedas de granizo.

A Pro Sun Energia Solar se preocupa não apenas com a venda, mas com o desafio de oferecer uma tecnologia 100% limpa e transformadora, para que o consumidor possa gerar a própria energia sem agredir o meio ambiente.

E por conta desse cuidado com as pessoas e com o futuro do planeta, a Pro Sun Energia Solar recebeu a premiação SolarZ Awards, em Porto Alegre, de melhor pós-venda da região Sudeste na categoria até 500 usinas.

A premiação contou com a participação de empresas de todo o Brasil (aproximadamente 26 mil empresas), sendo aproximadamente 9.100 empresas da região Sudeste.

A Pro Sun Energia Solar garante:

Atendimento personalizado para cada necessidade;

Implementação e administração das normas NR10 e NR12;

Projeto técnico e estudo de viabilidade;

Análise econômico financeira e retorno do investimento;

Acompanhamento e aprovação do projeto elétrico / análise de rede junto a concessionária;

Gestão e planejamento de toda a obra;

Equipamento a pronta entrega;

Frota apropriada para transporte e logística de todo o sistema contratado;

Mão de obra técnica especializada em constante treinamento;

Financiamento total da solução contratada.

Para saber mais sobre a Pro Sun, acesse o site e faça uma simulação para entender como você pode economizar e ajudar o planeta!

Serviço:

Site: http://www.prosunenergiasolar.com.br/

Instagram: http://www.instagram.com/prosunenergiasolar/

Telefone: (16) 99637-6927

Vittorio Ferla