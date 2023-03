Problema elétrico em estação de tratamento interrompe fornecimento de água em 60% dos bairros de Rio Claro

Prefeitura informou que concessionária está trabalhando para sanar o problema, mas não há previsão do retorno do abastecimento. Estação de Tratamento de Água (ETA), em Rio Claro

Prefeitura de Rio Claro/Divulgação

Um problema elétrico causou o desligamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) 2 de Rio Claro (SP), o que suspendeu, neste sábado (11), o fornecimento de água para os bairros das regiões Leste, Oeste e alguns bairros da região Sul, correspondendo a 60% da cidade.

Os outros 40% são abastecidos pela ETA 1, que fornece água para as regiões Norte, Sul e Central, que funciona normalmente.

Segundo a prefeitura, a Elektro está trabalhando para sanar o problema e religar a ETA 2 para a retomada das operações do Daae de captação, tratamento e fornecimento de água, mas ainda não há previsão para normalização do abastecimento.

Estragos causados pelas chuvas

Chuva deixa ruas alagadas e causa estragos em Rio Claro

As estações de tratamento de água foram atingidas por estragos causados pelas chuva forte de sexta-feira (11).

De acordo com a Defesa Civil, a região do Jardim Conduta registrou o maior índice de chuva da sexta-feira, com 91,6 milímetros. Na sede da Defesa Civil, no Bairro do Estádio, foi registrado índice de 69,2 mm. Entre os nove pontos de aferição pluviométrica, o local onde menos choveu foi na Fazenda São José, no distrito de Ajapi, com 40 mm.

VÍDEOS: chuva forte em Rio Claro causa diversos pontos de alagamento

Várias vias públicas ficaram alagadas, como a Visconde, Tancredo Neves e Felício Castelano. Moradores acionaram a Defesa Civil, pois tiveram seus imóveis invadidos pelas águas, no Boa Esperança, Jardim Ipê, Jardim Kennedy, Vila Olinda e em outros bairros.

Um homem caiu em uma cratera aberta na Rodovia Constantino Peruchi.

Também foram registrados queda de muros no Porto Fino e no Parque Universitário e um acidente de trânsito com van que caiu em cratera no Jardim São João. Na Rua 6 no bairro Santana uma grande árvore caiu.

Chuva abre cratera na Rodovia Constantino Peruchi em Rio Claro

O lago do Parque Lago Azul transbordou e o local foi fechado para visitação neste sábado para que a prefeitura possa efetuar a limpeza.

A UPA do Cervezão, o Centro Cultural e a escola estadual Zita Camargo, no Jardim Hipódromo, também sofreram alagamento.

