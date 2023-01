Problema em rede elétrica afeta abastecimento de água para 19 bairros de Santa Bárbara d’Oeste

A previsão é retomada da normalidade até por volta de 14h. Estação de Tratamento de Água 4 em Santa Bárbara d’Oeste

Divulgação/DAE

Por conta de um problema elétrico no início da manhã desta quarta-feira (25), pelo menos 19 bairros de Santa Bárbara d’Oeste (SP) podem ter o abastecimento de água afetado. A previsão é retomada da normalidade até por volta de 14h.

Segundo o Departamento de Água e Esgoto (Dae), o problema foi em parte do sistema interno de bombeamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) 4, no Souza Queiroz

Os bairros que podem ser afetados são:

Trinta e Um de Março

São Joaquim

Trabalhadores

San Marino

Angelo Giubina

Terra Azul

Vila Rica

Jardim Barão

Santa Rita

São Francisco II

Inocoop

Vista Alegre

Parque do Lago

Chácara Taver

Santa Inês

Paraíso

Bosque das Árvores

Parque Industrial Cillo

Parque Industrial Bandeirantes

A avaria ocorreu numa chave de acionamento das bombas e a equipe técnica do DAE já começou os trabalhos para substituição da peça.

O DAE orienta o uso racional da água das caixas dos imóveis nesse período. Os telefones para informações são 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, ou por mensagens de texto para o WhatsApp: 99992-6848.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Vittorio Rienzo