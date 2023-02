Problemas na infraestrutura da ciclovia na zona norte causam riscos aos usuários, em Presidente Prudente

Localizada às margens da Avenida Antônio Marini, a via encontra-se com buraco, mato alto, entulhos e até cavalo na pista. Buraco que se formou às margens da ciclovia pode ocasionar acidentes, em Presidente Prudente (SP)

Luís Augusto Pires Batista/TV Fronteira

Um local destinado exclusivamente para a circulação de ciclistas. Esta é a função de uma ciclovia. Porém, na zona norte de Presidente Prudente (SP), os usuários dividem o espaço para tráfego de bicicletas com diversos problemas, o que dificulta utilizar o local de acordo com a atribuição.

Na última semana, a equipe da TV Fronteira se deparou com um cenário preocupante. A ciclovia, localizada às margens da Avenida Antônio Marini, no Jardim Cobral, encontrava-se com mato alto ao redor da faixa, além de entulhos deixados próximo ao local, como um colchão.

Nas proximidades da ciclovia, há entulhos, folhas secas e mato alto

Luís Augusto Pires Batista/TV Fronteira

Em um dos trechos da ciclovia, os ciclistas precisam ter cuidado e evitar transitar no canto da pista devido a uma erosão presente no local. O buraco que se abriu no terreno ao lado da via atingiu a estrutura da guia, onde parte do pavimento cedeu. Portanto, o perigo de parte da estrutura ser ainda mais afetada é constante.

Apesar da sinalização improvisada com galho e tecido, a ciclovia também carece de alertas oficiais, além do reparo necessário para solucionar o problema.

Buraco que se formou às margens da ciclovia pode ocasionar acidentes, em Presidente Prudente (SP)

Luís Augusto Pires Batista/TV Fronteira

De acordo com a especialista em trânsito Luciane Napolitano, é necessário conceder uma infraestrutura com maior segurança, a fim de prezar pela saúde física do ciclista.

“É preciso proporcionar uma infraestrutura urbana que possibilite maior segurança aos ciclistas, com manutenção, ampliação e implantação de um sistema com ciclovias, ciclofaixas e bicicletários, além de integrar este sistema, possibilitando um compartilhamento seguro entre os veículos automotores e os veículos de propulsão humana”, pontuou Luciane.

Ela ainda ressaltou que é importante dar visibilidade para este público, enxergando suas necessidades.

“No caso, analisando que a bicicleta é um veículo, além de utilizado como meio de transporte, também é um veículo usado por muitos para lazer. É preciso enxergar e respeitar mais esse público e adotar medidas que incentivem o uso da bicicleta, como bem-estar para a saúde e também para o meio ambiente”, disse Luciane.

Cavalo transitava livremente na ciclovia da zona norte, às margens da Avenida Antônio Marini

Luís Augusto Pires Batista/TV Fronteira

Ainda durante a presença da equipe no local, foi possível observar um cavalo de grande porte transitando livremente pela faixa de ciclistas. Os pedestres, que também costumam utilizar o espaço para caminhar, precisaram desviar do animal para continuar o percurso.

A especialista em trânsito ainda ressaltou que, em casos de acidentes provocados por animais soltos na via, a responsabilidade é dos respectivos donos.

“[Os animais] São de inteira responsabilidade de seus proprietários. Em caso de acidentes ou danos, os mesmos serão responsabilizados. Oriento que os ciclistas, bem como qualquer pessoa que presenciar esses animais soltos na via, entrem em contato com o CCZ [Centro de Controle de Zoonoses], pois esses animais colocam em risco não só o sistema viário, como a segurança da população de modo geral”, afirmou Luciane.

Cavalo transitava livremente na ciclovia da zona norte, às margens da Avenida Antônio Marini

Luís Augusto Pires Batista/TV Fronteira

Além disso, ela também pontuou que os pedestres devem respeitar o local destinado exclusivamente ao trânsito de bicicletas.

“Ciclistas devem respeitar a sinalização, as regras de circulação e os espaços apropriados para esse veículo, bem como motoristas e pedestres. É preciso que os pedestres também respeitem as ciclovias e transitem apenas por calçadas e passeios públicos, e não caminhem nas ciclovias, exceto quando houver sinalização que regulamenta o trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres”, finalizou.

Degradação e descuido em ciclovia prejudicam ciclistas em Presidente Prudente

Outro lado

Em nota à TV Fronteira, a Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob), informou que vem revitalizando boa parte dos 20 quilômetros de ciclovias do município.

“No fim do ano passado, deu início à recuperação de 7 km de ciclovia da zona sul, e a estratégia é ampliar estas ações para os demais corredores de ciclistas da cidade, incluindo este trecho da zona norte”, concluiu a administração municipal.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Ufficio Stampa