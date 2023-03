Processo seletivo com mais de 100 vagas para a saúde tem inscrições abertas em RO

Salários chegam a R$ 12 mil. Inscrições ficam abertas até o dia 2 de março; veja o edital. Processo Seletivo tem inscrições abertas na área da saúde

Um processo seletivo com 107 vagas para a área da saúde está com inscrições abertas até a quinta-feira (2) em Rondônia pela lotação na Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Todos os cargos são para nível superior e os salários chegam a R$ 12 mil.

As vagas são para médico, em diversas especialidades, e cirurgião dentista com especialidade em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Os profissionais contratados vão atuar nas unidades de saúde dos municípios de Buritis, Cacoal, Extrema, Porto Velho e São Francisco do Guaporé.

Confira o edital do processo seletivo na íntegra

A seleção será realizada por meio de prova de títulos. Serão pontuados, graduação, cursos de pós-graduação, cursos de aperfeiçoamento, experiência profissional em empresas privadas e em empresas públicas, e residência médica ou título de especialista (para os cargos de médico).

Os aprovados serão contratados pelo período de um ano, podendo ter o contrato renovado pelo mesmo período.

As vagas são para:

Cirurgião Dentista Especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais – 1 vaga

Médico Cardiologista 40h – 6 vagas

Médico Cardiologista Pediátrico 40 h – 1 vaga

Médico Cirurgião Geral 40h – 26 vagas

Médico Cirurgião Pediátrico 40h – 1 vaga

Médico Cirurgião Vascular 40h – 5 vagas

Médico Endocrinologista 40h – 3 vagas

Médico Endocrinologista Pediátrico 40h – 2 vagas

Médico Endoscopista 40h – 1 vaga

Médico Gineco-Obstetra 40h – 5 vagas

Médico Intensivista Pediátrico 40h – 1 vaga

Médico Nefrologista 40h – 7 vagas

Médico Nefrologista Pediátrico 40h – 1 vaga

Médico Neonatologista 40h – 4 vagas

Médico Neuropediatra 40h – 1 vaga

Médico Ortopedista 40h – 5 vagas

Médico Otorrinolaringologista 40h – 2 vagas

Médico Pediatra 40h – 18 vagas

Médico Reumatologista 40h – 1 vaga

Médico Ultrassonografista 40h – 2 vagas

Médico Urologista 40h – 3 vagas

Médico Urologista Pediátrico 40h – 3 vagas

Médico Endoscopista 20h – 1 vaga

Médico Nefrologista 20h – 3 vagas

Médico Neonatologista 20h – 2 vagas

Médico Ortopedista 20h – 1 vaga

Médico Urologista 20h – 2 vagas

