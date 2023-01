Processo seletivo da prefeitura de Rolim de Moura, RO, tem inscrições abertas até dia 2 de fevereiro

Estão abertas 12 vagas para cargos de nível fundamental e médio. Seleção será realizada por meio de análise de currículo. Prefeitura de Rolim de Moura, RO

Magda Oliveira/G1

A prefeitura de Rolim de Moura (RO) abriu um processo seletivo para a contratação temporária de 12 profissionais em cargos de nível fundamental e médio.

As inscrições estão abertas até o dia 2 de fevereiro e devem ser realizadas pelo site da prefeitura. As vagas são para:

Cuidador/Educador – 4;

Auxiliar de Educador/Cuidador – 7; e

Cozinheira – 1.

A seleção será realizada por meio de análise de títulos que vai levar em conta a formação e a experiência profissional. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 15 de fevereiro.

Os candidatos selecionados serão contratados por um período de 12 meses, podendo ter o contrato prorrogado pelo mesmo período. Confira o edital na íntegra.

