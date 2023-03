Processo seletivo é aberto pela prefeitura de Cacoal, RO, para cargos na área da educação

Vagas são temporárias e destinadas a professores das áreas de pedagogia, história e geografia. Confira os pré-requisitos. Educação em RO

Magda Oliveira/G1

A Prefeitura Municipal de Cacoal abriu um processo seletivo na área da educação. As vagas são temporárias e destinadas a professores de pedagogia, história e geografia. As inscrições iniciam nesta segunda-feira (27) e encerram às 12h do dia 5 de abril.

A carga horária varia de 20h a 40h, dependendo do cargo pretendido, sendo:

Professor Pedagogo – 40h,

Professor Pedagogo – 30h,

Professor Pedagogo – 20h,

Professor de História – 40h e

Professor de Geografia – 40h.

Veja o edital completo do processo seletivo.

O candidato deverá atender os requisitos previstos no edital, efetuar a inscrição de forma online e enviar a documentação solicitada em edital.

O tempo de duração do contrato de trabalho será de 12 meses, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, uma única vez, por mais um ano.

Requisitos para a seleção

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

Ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

Ter os requisitos necessários para investidura em função pública;

Ter a idade mínima de 18 anos;

Ter aptidão física e mental; e

Ter os requisitos para contratação no cargo pretendido no ato da inscrição, com os devidos cursos concluídos.

Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 80.

valipomponi