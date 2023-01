Processos seletivos e concursos públicos têm oportunidades para profissionais de diversas escolaridades na região de Presidente Prudente

Há oportunidades para trabalhar em Presidente Prudente (SP), Rinópolis (SP), Rosana (SP) e Teodoro Sampaio (SP). Unesp de Presidente Prudente está com oportunidades para docentes de diversas áreas

Várias cidades da região de Presidente Prudente (SP) estão com oportunidades disponíveis para concursos públicos e processos seletivos. São vagas para diferentes áreas e as inscrições podem ser feitas pela internet.;.d

Prefeitura de Presidente Prudente

A Prefeitura de Presidente Prudente (SP), por meio da Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, divulgou um novo processo seletivo destinado à contratação de profissionais de diferentes áreas.

Segundo o edital, são 24 vagas abertas e também será feito cadastro reserva para cargos das respectivas escolaridades:

Nível fundamental: cozinheira, serviços gerais;

Nível médio: assistente administrativo (1);

Nível superior: educador infantil (23), professor de educação especial.

Aos profissionais efetivados, o salário varia entre R$ 1.667,17 a R$ 3.755,79, referente a jornada de 40 ou 42 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever até a próxima segunda-feira (30), via internet, mediante o pagamento de R$ 20 a R$ 50 de taxa de participação, de acordo com a escolaridade.

Defensoria Pública

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo divulgou um concurso público para formar cadastro reserva de interessados com escolaridade de ensino médio para Presidente Prudente.

O cargo de Oficial de Defensoria Pública tem uma remuneração inicial de R$ 3.560,33 e atividades de trabalho semanal de 40 horas.

As inscrições seguem até esta quinta-feira (26), pela internet. A taxa de inscrição custa R$ 72.

O concurso terá uma prova objetiva com questões de conhecimentos gerais, língua portuguesa, raciocínio lógico (matemática), informática e conhecimentos específicos.

Prefeitura de Rinópolis

A Prefeitura de Rinópolis divulgou um novo concurso público, que tem como objetivo contratar 10 profissionais com nível de escolaridade fundamental, médio e superior.

Há oportunidades para os seguintes cargos:

Caixa (1);

Coveiro (1);

Enfermeiro (1);

Médico ESF (1);

Operador de Máquinas – CNH “D” ou “E” (1);

Orientador Social (1);

Pedreiro (1);

Professor de Educação Artística (1);

Professor de Língua Inglesa (1);

Terapeuta Ocupacional (1).

Os profissionais admitidos deverão atuar em jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 1.218,84 a R$ 11.547,09.

Para participar, os interessados deverão se inscrever pela internet, até o dia 5 de fevereiro.

Etec de Teodoro Sampaio

A Escola Técnica Estadual Professora Nair Lucas Ribeiro (Etec), na cidade de Teodoro Sampaio (SP), divulgou a realização de um novo processo seletivo, que tem como objetivo formar cadastro reserva destinado à contratação temporária de professor de ensino médio – técnico.

De acordo com o edital, há oportunidade disponível na disciplina de análise química e sensorial de alimentos, presentes no curso de agroindústria.

O interessado na vaga deve ter licenciatura e habilitação na área correspondente ao cargo.

A remuneração será de R$ 20,19 a cada hora-aula ministrada.

Para se inscrever, o candidato pode se inscrever pela internet, até o dia 31 de janeiro.

Unesp de Presidente Prudente

A Universidade Estadual Paulista (Unesp), divulgou abertura de um novo concurso público no Campus de Presidente Prudente para diversos profissionais. Os interessados podem se inscrever no site da instituição.

Geografia

Uma das vagas ofertadas é para docente da área de Ciências Humanas e subárea de conhecimento em Geografia, para lecionar as disciplinas de Geografia da Saúde e Geografia e Gêneros de Texto: Práticas de Leitura e Escrita, no departamento de Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia.

O interessado deve possuir graduação completa em nível superior, com titulação mínima de mestre na área pleiteada.

O docente contratado será remunerado no valor de R$ 1.655,35, referente a jornada de trabalho de 12 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 6 de fevereiro.

Arquitetura

Outra oportunidade ofertada é para o docente da área de Arquitetura e Urbanismo e subárea de conhecimento Projeto de Arquitetura e Urbanismo, lecionar as disciplinas de Projeto de Arquitetura I, Projeto de Arquitetura II, Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo e Projeto de Arquitetura e Urbanismo.

Para se inscrever, é necessário possuir graduação completa em nível superior, bem como ser portador de, no mínimo, certificado de especialização em nível de pós-graduação ou cópia da ata de defesa da tese, entre outras exigências.

Os interessados devem se inscrever até dia 8 de fevereiro.

A remuneração é de R$ 1.119,02, referente a jornada de trabalho de 12 horas semanais.

Bioquímica

Outro concurso aberto pela Universidade, é destinado à contratação de um professor assistente. A vaga é oferecida ao docente da área de Bioquímica, no Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências e Tecnologia.

Para se inscrever, é necessário possuir graduação completa, com título de Doutor da área ofertada.

O docente efetivado deverá cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração correspondente ao valor de R$ 13.357,25.

Os candidatos devem se inscrever até o dia 2 de março, através do site da instituição.

Unesp de Rosana

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) de Rosana (SP) divulgou a realização de três concursos públicos com o objetivo de preencher quatro vagas com candidatos de nível fundamental e técnico.

De acordo com o edital, há oportunidade para os cargos de: Assistente Operacional II – Jardinagem e Manutenção – CNH C (2); Assistente de Suporte Acadêmico II – Acadêmica – Recursos Audiovisuais (2).

Os profissionais deverão exercer jornada de 40 horas semanais de trabalho, referente a remuneração que varia de R$ 2.861,38 a R$ 4.227,56.

Para participar, os candidatos deverão se inscrever na internet, até o próximo dia 24 de fevereiro de 2023.

