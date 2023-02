Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes provoca alterações no trânsito de Porto Alegre

Imagem da santa será conduzida da Igreja do Rosário, na área central, para o Santuário de Navegantes, na Zona Norte. Programação começa às 7h e segue até 17h. Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes acontece nesta quinta em Porto Alegre

Alex Rocha/PMPA/Divulgação

O feriado municipal de Nossa Senhora dos Navegantes, nesta quinta-feira (2), será marcado por homenagens e uma procissão, que provocará alterações no trânsito de Porto Alegre. A imagem da santa será conduzida da Igreja do Rosário, na área central, para o Santuário de Navegantes, na Zona Norte. A programação começa às 7h e segue até 17h (Veja abaixo).

A primeira atividade será uma missa na Igreja do Rosário. Depois, a imagem da santa será levada até a Praça dos Navegantes. Segundo a prefeitura, o trajeto dura cerca de três horas e seguirá pelas avenidas Mauá e Castelo Branco, acompanhado por agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

O feriado terá passe livre nos ônibus da Capital. Conforme a prefeitura, para a realização da festa, o município destinou R$ 80 mil por meio de aporte orçamentário e emenda impositiva. Os organizadores esperam a participação de 30 mil a 50 mil pessoas.

A procissão terá início às 8h a partir do Santuário Nossa Senhora do Rosário, seguindo pela rua Vigário José Inácio, avenidas Mauá, Castelo Branco (pista Centro-bairro) até a Sertório e o Santuário de Navegantes.

Mapa com a rota da procissão de Navegantes, em Porto Alegre

EPTC/Divulgação

Às 8h, a EPTC fará bloqueios na avenida Mauá, entre as ruas Vigário José Ignácio e da Conceição. A avenida Sertório estará fechada entre a Voluntários da Pátria e Santos Pedroso, assim como o seu acesso e descida da ponte do vão móvel do Guaíba, a partir das 6h.

Motoristas que trafegam pela avenida Castelo Branco, na chegada à Capital, serão desviados para o Túnel da Conceição. De acordo com o município, os agentes de trânsito e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar e orientar a circulação.

Programação:

7h – Missa no Santuário Nossa Senhora do Rosário

8h – Início da procissão

10h30 – Missa campal com Dom Darley Kummer

13h – Missa

14h – Apresentação MTG

15h – Missa

17h – Cerimônia de entronização de Nossa Senhora dos Navegantes

