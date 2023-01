Procissão fluvial em homenagem a Bom Jesus acontece neste domingo em Propriá

Esta é uma das maiores manifestações religiosas do estado de Sergipe. Bom Jesus dos Navegantes em Propriá (SE).

Reprodução TV Sergipe

Neste domingo (28), milhares de fiéis celebram Bom Jesus dos Navegante, com a tradicional procissão fluvial pelas águas do Rio São Francisco, no município de Propriá, Sul de Sergipe.

O último dia de festa começa com missa às 9h na catedral de Propriá. Outras celebrações acontecem às 10h30 e às 14h.

A procissão fluvial está marcada para às 15h30. Um missa às 17h30 encerra as festividades.

