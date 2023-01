Procon Campos, RJ, divulga pesquisa de preços de material escolar com variação de até 698%

Secretário do órgão Carlos Fernando Monteiro, comparou preços de 50 itens em 5 estabelecimentos. Procon de Campos, no RJ

O Procon de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense visitou nos dias 13 e 16 deste mês, cinco estabelecimentos comerciais de papelaria na área central para realização da pesquisa de preços de material escolar. Durante o levantamento, os fiscais coletaram os preços e calcularam o percentual que diferencia o valor de venda entre as lojas. Foi identificada uma diferença de 698% sobre os produtos.

Confira a pesquisa completa neste link.

De acordo com o Procon, essa diferença foi encontrada em produtos como o apontador com depósito, bastante comum na lista de material escolar. Entre os itens com grande variação de preço estão, por exemplo, lancheira térmica, vendida a R$ 9,99 na loja mais barata e R$ 69,00 na mais cara, apresentando uma diferença de 590,69%; tabuada, vendida a R$ 0,99 em menor preço e a R$ 5,49 em maior preço, uma variação de 454,55%.

O secretário do Procon, Carlos Fernando Monteiro, informou que o órgão pesquisou os preços de 50 itens com a finalidade de oferecer ao consumidor oportunidade e possibilidade de pesquisar antes e adquirir os produtos com os melhores preços.

“Estamos tornando pública a pesquisa para que a população possa ter acesso e ter uma referência para decidir se o local que deseja realizar as compras oferece valores realmente acessíveis”, disse o secretário.

