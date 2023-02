Procon de Aracaju divulga pesquisa comparativa de preços dos combustíveis

O levantamento foi realizado em 43 postos.

Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Aracaju, divulgou, nesta quinta-feira (2), a primeira pesquisa comparativa dos preços dos combustíveis do ano.

Segundo o Procon, referente à gasolina comum, os valores variam entre R$5,08 e R$ 5,19; o menor valor a gasoltina aditivada também é R$ 5,08, mas, em alguns postos, pode ser encontrada por até R$ 5,56 o litro. O combustível Diesel S10, custa entre R$ 6,15 e R$ 6,95.

Ainda conforme a tabela, o etanol tem o menor preço entre os combustíveis pesquisados pelo órgão, sendo ele R$ 3,85, com valor máximo de R$ 4,29; o Gás Natural Veicular (GNV) tem apenas R$ 0,01 de diferença entre o menor e o maior preços praticados, sendo eles, respectivamente, R$ 5,08 e R$ 5,09.

O levantamento, realizado no dia 31 de janeiro, contemplou 43 postos localizados nas regiões Norte e Sul, da capital, Zona de Expansão e no Centro. Foram objetos da pesquisa a gasolina comum, a gasolina aditivada, o diesel-S10, o etanol e o Gás Natural Veicular (GNV). Veja a pesquisa completa.

O consumidor pode tirar dúvidas através do SAC 151 ou do telefone (79) 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a solicitação através do e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Vittorio Rienzo