Procon de Aracaju divulga pesquisa de preços da cesta básica

Foram avaliados 50 diferentes itens nos segmentos de alimentação, laticínios e frios, horta e pomar, higiene pessoal e produtos de limpeza. Cesta básica

Divulgação/Arquivo

Nesta sexta-feira (31) o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), divulgou mais um levantamento comparativo de preços. Desta vez, foram verificados os itens que compõem a cesta básica.

A coleta de dados ocorreu nos dias 27 e 28 de março, com visitas a sete estabelecimentos comerciais localizados nos bairros Pereira Lobo, Ponto Novo, Jabotiana, Japãozinho, Novo Paraíso e José Conrado de Aracaju.

Segundo o Procon, foram avaliados 50 diferentes itens nos segmentos de alimentação, laticínios e frios, horta e pomar, higiene pessoal e produtos de limpeza.

No segmento alimentação, o produto com maior valor foi a placa com 30 unidades de ovos brancos, que apresentou menor valor de R$ 17,90 e maior valor de R$ 22,99. Já o café em pó foi registrado com valores entre R$ 6,59 e R$ 8,19, enquanto o solúvel varia entre R$ 2,75 e R$ 3,89. O feijão carioca apresentou maior valor de R$ 9,79 e menor valor de R$ 7,75.

Entre os laticínios e frios, é possível observar os preços aplicados para a manteiga (200g), que variam entre R$ 8,09 e R$ 13,90. A bandeja de iogurte com seis unidades aparece com preços entre R$ 3,29 e R$ 7,89.

No segmento horta e pomar, o quilo da maçã nacional aparece com preço entre R$ 8,99 e R$ 15,19. Já o quilo do tomate pode ser encontrado com preços de R$ 1,99 a R$ 8,45. Confira a tabela completa.

Atendimentos

Os consumidores podem denunciar preços considerados abusivos através do SAC 151 ou do telefone (79) 3179-6040, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a solicitação através do e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Para ser atendido presencialmente, na sede do órgão, o consumidor deve agendar o seu horário previamente através do site agendamento.procon.aracaju.se.gov.br ou pelos canais telefônicos. A unidade do Procon Aracaju está localizada na avenida Barão de Maruim, 867, Bairro São José.

pappa2200