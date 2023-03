Procon de São João da Barra celebra Dia do Consumidor com orientação aos moradores

Ação, que dá dicas sobre compras, será realizada na quarta-feira (15) na sede do órgão, que está em novo endereço, no Centro. Procon de São João da Barra vai orientar consumidores em ação no dia 15 de março, Dia do Consumidor

Prefeitura de São João da Barra/Divulgação

O Procon de São João da Barra, no Norte Fluminense, vai realizar uma ação especial para celebrar o Dia do Consumidor, que será comemorado na próxima quarta-feira, dia 15 de março, das 8h às 17h.

A equipe estará disponível no novo endereço da sede do órgão, que fica na Rua São Benedito, 139, no Centro da cidade.

O público vai receber orientações sobre compras conscientes. Além disso, haverá distribuição de panfletos informativos na parte externa do prédio.

A coordenadora do Procon local, Denise Franco, ressaltou a importância da iniciativa para a região.

“A ação tem a finalidade de valorizar o consumidor sanjoanense, mostrando a sua importância no cenário socioeconômico e nas relações de consumo desenvolvidas no comércio local, que muito contribui para o fortalecimento e o crescimento da economia da cidade”, destacou.

Já a gerente do Procon, Eloiza Almeida, reforçou que durante a ação serão repassadas orientações sobre diversos temas, como empréstimos consignados, cuidados com golpes pelo WhatsApp, cartão de crédito, transações via Pix e o golpe do falso boleto.

“A intenção é alertar os consumidores para que eles façam compras conscientes e evitem transtornos”, disse.

Nos últimos meses, o órgão tem recebido diversas demandas relacionadas a reclamações sobre produtos, serviços privados e questões financeiras.

De acordo com Eloiza, a função do Procon é avaliar e intermediar uma solução administrativa junto aos fornecedores para reduzir a necessidade de encaminhamentos judiciais, que são feitos somente em último caso.

O órgão reforça que a ação de orientação é uma oportunidade para que os consumidores evitem transtornos e façam compras mais conscientes.

valipomponi