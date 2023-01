Procon em Campos lança cartilha que orienta comerciantes a não caírem no golpe do falso PIX

Após denúncias de comerciantes lesados com transações falsas, cartilha explica como os bandidos atuam e orienta como fugir deste golpe. O Procon de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, após receber denúncias de comerciantes dizendo que foram lesados no golpe do Falso PIX, lançou uma cartilha na rede social explicando como o golpe é aplicado e de que forma os comerciantes podem fugir de cair nessa armadilha.

O Procon explica que este golpe ocorre quando a pessoa envia um comprovante falso de PIX, com valor alterado em programa de edição de texto e imagens ou por aplicativo ilegal que gera o comprovante fake.

O órgão informa que há três maneiras de fugir deste golpe:

1 – Verificar se o dinheiro caiu na conta antes de entregar o produto.

“Ao receber a transferência de PIX, ela leva em média de 10 segundos para cair na conta. Não caia na desculpa de que o banco está demorando para enviar”.

2 – Não confiar apenas no comprovante.

“Recentemente, uma pizzaria em Teresina-PI recebeu um pedido que foi “pago” via PIX. No entanto, os supostos clientes que fizeram o pagamento realizaram um PIX no valor de R$ 0,01, fizeram uma edição do comprovante e colocaram o valor falso de R$ 55,00”.

3 – Verificar se transferência está agendada.

“Mesmo que o comprovante não esteja falsificado, ele pode estar com o pagamento agendado. Neste caso, não concluir a venda, pois a pessoa pode cancelar o agendamento”.

O Procon pede que os fornecedores continuem fazendo as reclamações e tirando dúvidas com o órgão pelo telefone (22) 981752561. O órgão lembra ainda “que todos os casos envolvendo golpes devem ser encaminhados diretamente para a Justiça Comum”.

