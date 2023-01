Procon fiscaliza venda de materiais escolares em Piracicaba e seis comércios são autuados

Produtos estavam sendo vendidos com prazo de validade vencidos e falta de informação de preços. Ao todo, foram fiscalizados 20 estabelecimentos comerciais. Operação Material Escolar do Procon fiscalizou 20 comércios em Piracicaba

O Procon autuou seis estabelecimentos comerciais em Piracicaba (SP) durante fiscalização em locais que vendem materiais escolares. Ao todo, foram visitados 20 estabelecimentos na área central da cidade, shopping e corredores comerciais.

A Operação Material Escolar foi realizada entre 17 e 26 de janeiro. O balanço da operação resultou em seis estabelecimentos autuados por venda de produtos com prazo de validade vencidos e falta de informação de preços.

Segundo o órgão, a multa será encaminhada pela Fundação Procon, também responsável pelo processo e posterior cobrança aos estabelecimentos autuados.

O objetivo da operação, além da fiscalização, era orientar os estabelecimentos para proteger o consumidor no mês em que há maior despesa com materiais escolares por causa da volta às aulas.

Dicas do Procon para evitar prejuízos com a compra de materiais escolares:

Antes de ir às compras, verificar se possui alguns dos itens da lista de material escolar em casa e se estão em condições de uso.

Também é importante estimular a troca dos livros didáticos entre os alunos, evitando assim, compras desnecessárias.

Os pais ou responsáveis devem consultar o plano de atividades de cada série para saber se os materiais solicitados estão de acordo com o que será utilizado, e ainda, caso o material solicitado não seja utilizado durante o ano letivo deverá ser devolvido, desde que tenham arcado com as despesas.

Segundo o Procon, é garantida ao consumidor a liberdade de comprar os itens solicitados conforme suas possibilidades econômicas, ou seja, a escola não pode exigir marca dos materiais escolares.

Também é importante realizar pesquisas de preço na internet e em lojas físicas para ter um comparativo de preços, e solicitar desconto, principalmente no pagamento à vista ou, ainda, se for a prazo, negociar maior quantidade de parcelas sem juros.

Alguns estabelecimentos concedem bons descontos para comprar em grandes quantidades, desse modo, pode ser interessante realizar compras coletivas. Ainda é preciso observar se o estabelecimento oferece um melhor preço em razão da forma de pagamento (dinheiro, Pix, cheque, cartão de débito ou crédito).

Sempre é necessário verificar o prazo de validade dos produtos e, caso seja importado, conferir se as informações estão em português, além de exigir nota fiscal, para que, caso necessário, tenha a possibilidade de reclamar seus direitos.

