Procurado em três estados, chefe do tráfico na região de Pedreira é preso ao voltar do carnaval em Maceió

Homem estava foragido há 10 anos e foi detido em Campinas. Segundo a Polícia Civil, ele ostentava vida de luxo com a família e tem condenação de 23 anos de reclusão por sequestro. A Polícia Civil de Pedreira (SP) prendeu, na noite de sábado (26) no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), o homem acusado de chefiar o tráfico de drogas na cidade e nos municípios do entorno. Ele era procurado em três estados e, em um dos casos, foi condenado a 23 anos de prisão por extorsão mediante sequestro e roubo. Segundo a corporação, ele estava foragido havia 10 anos e ostentava vida de luxo com a família.

A investigação contra o suspeito, conhecido como “Branquinho”, ocorreu de forma ininterrupta por dois anos. Ele foi preso após ficar 10 dias em Maceió (AL), onde passou o carnaval com família e amigos em um resort de luxo, informou a Polícia Civil.

Segundo investigação, o criminoso morava em condomínios fechados de alto padrão, trocava de casa com frequência para não ser localizado e tinha vida luxuosa. A esposa dele adquiriu um veículo de R$ 580 mil recentemente.

Para transitar sem ser preso, o investigado usava nome e documentos falsos. Segundo a polícia, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele era oficial, mas tinha dados incorretos, o que dificultava a investigação.

“[A Polícia Civil] monitorou todos os passos do investigado e descobriu que possivelmente chegaria em Campinas, onde, em trabalho ininterrupto de investigação, esperou a chegada do criminoso. No momento oportuno foi realizado a abordagem e prisão do indivíduo”, informou a corporação.

Crimes em três estados

A prisão do investigado é considerada estratégica para a Polícia Civil, que acredita ter desarticulado a maior liderança regional do tráfico de drogas e crime organizado da região de Pedreira.

“Esta era considerada a prisão de mais alta prioridade a ser realizada. Com sua prisão, as investigações continuam a fim de obter provas de demais crimes, e, principalmente, prender seus coautores dos crimes de tráfico e lavagem de dinheiro”, informou o Setor de Investigações Gerais de Pedreira.

Branquinho possui um mandado de prisão por tráfico de drogas no estado de São Paulo, outro pelo mesmo crime em Minas Gerais e mais um em Alagoas, onde foi condenado por extorsão mediante sequestro e roubo.

Segundo a Polícia Civil, a condenação em Alagoas é de 23 anos de prisão.

“Em Pedreira, ele é investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. Se condenado, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão”, informou o setor de investigações.

Tentativa de fuga

Após a prisão, a Polícia Civil recebeu a informação de que membros de uma facção criminosa da qual Branquinho é um dos líderes tentariam resgatá-lo. Para evitar a fuga, foi pedido apoio de outras forças policiais da cidade, bem como das cidades vizinhas para auxiliarem na segurança. Ele segue preso.

