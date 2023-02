Procurado por estupro ocorrido há 16 anos em Sumaré é preso em Limeira

Homem se escondia em um assentamento agrário na cidade desde 2019. Delegacia Seccional de Limeira

Um homem de 61 anos procurado da Justiça foi preso neste sábado (25) em Limeira (SP). Segundo a Polícia Militar, ele é acusado de cometer um estupro em 2007, em Sumaré (SP).

Os policiais prenderam o homem durante um patrulhamento pela Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva. O local tem radares que acusam veículos relacionados a crimes ou cujo proprietário seja procurado ou foragido da Justiça.

O equipamento apontou um veículo com um procurado pela Justiça. Os policiais conseguiram abordar o motorista e o questionaram sobre a situação criminal. Segundo o registro da PM, primeiro ele informou que não tinha problemas com a Justiça.

Os PMs então consultaram na Central de Operações e verificaram que ele era procurado pelo crime de estupro, com sentença de 9 anos a cumprir em regime fechado.

Depois disso, o homem teria relatado aos policiais que o crime ocorreu em 2007, em Sumaré. Ele disse que a ex-esposa o acusou de molestar a enteada, que na época tinha 9 anos. Em 2019, quando soube que seria preso, ele fugiu e se escondeu em um assentamento agrário em Limeira.

Ele foi preso e encaminhado ao Plantão da Delegacia Seccional de Limeira. Além de procurado da Justiça, o homem dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação vencida.

