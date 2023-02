Procurado por homicídio, homem é preso com drogas e carro roubado em Santa Bárbara d’Oeste

Logo na abordagem homem confessou ser foragido do sistema prisional do Paraná, segundo a PM. Polícia prende homem procurado por homicídio em Santa Bárbara d’Oeste

Um homem de 29 anos, procurado da Justiça por homicídio, foi preso na noite desta quarta-feira (22), em Santa Bárbara d’Oeste (SP). Ele foi flagrado com drogas e um carro roubado, segundo a Polícia Militar.

O homem foi abordado por atitude suspeita quando dirigia um veículo com queixa de roubo em uma rua no Planalto do Sol. Logo na abordagem ele já confessou ser foragido do sistema prisional do Paraná, onde cumpria pena por homicídio.

As drogas foram apreendidas dentro de uma casa na mesma rua. Foram encontrados 19 tijolos de maconha, balança de precisão, cadernos de anotação e outros objetos usados para o tráfico.

Drogas aprendidas com procurado por homicídio em Santa Bárbara d’Oeste

Reprodução/EPTV

Segundo o Sargento Roberto Batista, da Polícia Militar, tudo indica que o homem era responsável por distribuir as drogas. “Pela quantidade ele é um distribuidor. Ali era feito o armazenamento, a embalagem e a distribuição mesmo da droga, nos bairros de Santa Bárbara.”

Ainda conforme o sargento, o suspeito alega que dormia na casa, mas que a droga não era dele. Já sobre o carro, o homem disse que comprou o veículo. “Ele falou que entrou em uma rede social, conseguiu um contato de Hortolândia e comprou por R$ 10 mil”, afirma Batista.

O homem foi preso e ficou à disposição da Justiça.

Vittorio Rienzo