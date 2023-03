procurado-por-matar-a-ex-namorada-a-facadas-na-frente-da-filha-dela-se-entrega-em-sc

Ex-companheiro é suspeito de feminicídio por não aceitar o fim do relacionamento. Crime ocorreu em Guaramirim, no Norte catarinense. Iraides Capeletti tinha 41 anos e foi atingida com diversas facadas na região da barriga

Redes Sociais/ Reprodução

Se entregou à Polícia Civil o homem procurado desde 18 de fevereiro por assassinar a facadas a ex-namorada, identificada como Iraides Capeletti, de 41 anos. A vítima foi morta na frente da própria filha em um crime que chocou a cidade de Guaramirim, no Norte catarinense.

O suspeito de 32 anos procurou a delegacia acompanhado do advogado, confirmou o delegado Augusto Brandão. Ele seguirá preso em função de mandado de prisão preventiva expedido no dia seguinte ao crime.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito não aceitava o fim do casamento. Antes do assassinato, a vítima já havia registrado um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro em 2021. Na época, solicitou uma medida protetiva.

Cronologia do crime

O caso aconteceu na noite de 18 de fevereiro, um sábado. Ela teve a casa invadida pelo ex-namorado por volta das 22h e levou diversos golpes de faca.

A filha dela, de 23 anos, segundo a Polícia Militar, teria presenciado o crime e foi quem acionou a polícia. A mulher chegou a receber atendimento dos bombeiros, mas não resistiu.

