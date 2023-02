Procurado por roubos é identificado por policial de folga e preso no Centro de Piracicaba

Contra o rapaz havia um mandado de prisão temporária pelos crimes. Suspeito foi preso no Centro de Piracicaba

Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu um suspeito de praticar roubos em Piracicaba (SP), na tarde deste sábado (11). Contra ele havia um mandado de prisão temporária pelos crimes.

Um policial civil da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) estava de folga e dirigia seu veículo particular pela Praça Antônio Pádua Dutra, no Centro, quando localizou o rapaz procurado pela Justiça.

Sabendo do mandado de prisão, o policial estacionou seu veículo e seguiu o suspeito até um bar, onde realizou a abordagem. Segundo o agente, o rapaz tentou se desvencilhar, mas foi algemado. Após isso, o agente solicitou e recebeu apoio da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

O procurado foi levado à sede da 2ª Dise/Deic, onde foi feito o registro de captura de procurado. Ele ficou à disposição da Justiça.

Vittorio Rienzo