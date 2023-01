Procurador afirma que abandono da Funai foi ‘determinante’ para crise na saúde Yanomami

Saúde Yanomami está sob emergência pública declarada pelo Ministério da Saúde devido aos graves casos de crianças desnutridas e registros malária. Procurador de Roraima fala sobre situação dos yanomami em entrevista; assista

A crise sanitária na saúde Yanomami foi agravada, entre outros fatores, pelo abandono da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) nos últimos anos, analisa o procurador da República em Roraima, Alisson Marugal.

Em entrevista à Globonews nesta segunda-feira (24), Marugal disse que a falta de ação da Funai foi terminante para o agravamento da crise. A situação de desassistência a indígenas Yanomami doentes tem como causa principal a exploração de garimpeiros na reserva, que é a maior do Brasil.

“O abandono da Funai nesse território, justamente quando os indígenas mais precisavam, foi determinante para que chegasse a situação que estamos hoje”, afirmou.

FOTOS: indígenas Yanomami sofrem com desnutrição grave e malária na maior reserva do Brasil

Uma nota já divulgada pelo MPF atribuiu a grave situação dos Yanomami à “omissão do estado brasileiro” em assegurar a proteção do território frente ao aumento de garimpos ilegais na reserva durante governo de Jair Bolsonaro.

Quadros graves de desnutrição e óbitos marcam a crise humanitária encontrada nas comunidades indígenas que fazem parte da Reserva Yanomami.

Marugal, que é autor de diversas ações que cobraram do governo federal a retirada de garimpeiros da reserva, também atribui ao avanço da atividade ilegal a explicação para gravidade da situação. Ele cita ainda casos de corrupção e indicações políticas para cargos de chefia sem que os indicados tivessem entendimento de como conduzir a saúde indígena.

“São vários fatores que explicam a crise de saúde dos Yanomami. Em primeiro lugar, avanço do garimpo ilegal de uma maneira muito intensa nos últimos 4 anos, uma crise na saúde indígena, a inexperiência de coordenadores, indicações políticas, loteamentos de cargos que acabam gerando uma rotatividade na chefia desses cargos e, nós temos, claro, o elemento da corrupção”, disse, ao citar o esquema de desvio de medicamentos para crianças Yanomami, divulgado em novembro do ano passado.

As investigações do MPF e PF apontaram que coordenadores do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, responsável por levar saúde aos indígenas nas comunidades, operavam um esquema que resultou em desabastecimento de remédios que deixou ao menos 10 mil crianças sem remédios.

“Nós identificamos um grande esquema de corrupção relacionado à corrupção. Houve um desabastecimento generalizado de medicamentos essenciais, o que acabou aprofundando na tragédia humanitária que já se identificava no território indígena em função do garimpo ilegal”, reforçou.

Maior reserva indígena do país, a Terra Yanomami está no centro do debate nacional após dezenas de denúncias revelarem o caos sanitário na saúde. São relatos e imagens que expõem indígenas extremamente desnutridos, situação agravada pela malária.

Para buscar solução à crise sanitária Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública. Lula também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população.

O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias, e o comitê trabalhará por 90 dias – prazo que pode ser prorrogado.

Após visitar a reserva, o secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, disse que o cenário é de guerra e planeja instalar dentro da reserva um hospital de campanha para atender os inúmeros indígenas doentes.

