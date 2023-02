Procurador-geral de Justiça move Ação Direta de Inconstitucionalidade contra lei de Ed Thomas que reestruturou cargos de confiança na Prefeitura de Presidente Prudente

Segundo Mário Luiz Sarrubbo, a norma criada no ano passado pelo município ‘institui, mais uma vez, cargos em comissão em desacordo com os ditames constitucionais’, mesmo após questionamentos feitos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP). Prefeitura de Presidente Prudente (SP)

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP), Mário Luiz Sarrubbo, ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra dispositivos da lei municipal 10.960/2022, de autoria do prefeito Ed Thomas (sem partido) e aprovada pela Câmara de Vereadores, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos em comissão, ou seja, os chamados cargos de confiança, do Poder Executivo em Presidente Prudente (SP).

O relator do caso no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), desembargador Carlos Vico Mañas, concedeu um prazo de 30 dias para o prefeito e o presidente da Câmara Municipal, vereador Tiago Santos de Oliveira (PTB), se manifestarem sobre o assunto.

O MPE-SP pede ao TJ-SP a declaração de inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da lei 10.960, de 16 de agosto de 2022:

expressões “Gerente Executivo do Atende Prudente”, “Assistente Executivo”, “Coordenador”, “Diretor”, “Assistente I” e “Assistente II” previstas nos artigos 3°, 4°, 5°, 6°, 8° e 9°, respectivamente; e

artigos 10, 11 e 12. Pelo artigo 10, os cargos de Assistente I e Assistente II terão sua lotação e distribuição definidas por ato do chefe do Executivo. O artigo 11 exige o nível de ensino superior completo para o provimento nos cargos em comissão criados. Já o artigo 12 determina que, enquanto não for realizado concurso público, com posse e efetivo exercício para o provimento do cargo de Controlador Interno, criado pela lei 10.910, de 15 de junho de 2022, será designado servidor efetivo para o desempenho das respectivas atribuições.

“É inconstitucional a criação de cargos de provimento em comissão que não retratam atribuições de assessoramento, chefia e direção, senão funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais a serem exercidas por servidor público investido em cargo de provimento efetivo”, salienta o procurador-geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubbo.

Ele pontua na Adin, à qual o g1 teve acesso, que a criação de postos comissionados não comporta atribuições de natureza técnica, burocrática, profissional; genericamente descritas sob pressupostos indeterminados, imprecisos e vagos; ou que não expressem a necessidade excepcional de relação de fidúcia, ou seja, de confiança.

Além disso, ele também sustenta a inconstitucionalidade do preceito normativo municipal que permite a designação de servidor integrante do quadro de provimento permanente para o preenchimento do posto de “Controlador Interno”, enquanto o Executivo não o tiver provido mediante concurso público.

“Os dispositivos normativos impugnados contrariam frontalmente a Constituição do Estado de São Paulo, à qual está subordinada a produção normativa municipal, ante a previsão dos arts. 1º, 18, 29 e 31 da Constituição Federal”, resume Sarrubbo.

Ele salienta que essa é a quarta Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo MPE-SP, no período de dois anos, contra a criação de cargos comissionados à margem do ordenamento constitucional pelo município de Presidente Prudente. Duas delas foram julgadas procedentes pelo TJ-SP e já transitaram em julgado, ou seja, não comportam mais recurso. Uma outra foi considerada parcialmente procedente pelo TJ-SP e, após recurso extraordinário do MPE-SP ao Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o retorno dos autos à corte de origem, ainda não transitou em julgado.

Após as seguidas contestações do MPE-SP, o município de Presidente Prudente editou em 2022 a nova lei, que, segundo o procurador-geral de Justiça, “institui, mais uma vez, cargos em comissão em desacordo com os ditames constitucionais”.

‘Criação artificial’

Um dos problemas apontados por Sarrubbo é a “criação artificial” de cargos de provimento em comissão.

“Ou seja, a municipalidade aguardou o trânsito em julgado das duas ações diretas mais o período da modulação de efeitos para extinguir os cargos declarados definitivamente inconstitucionais, para então recriá-los de maneira absolutamente genérica com as nomenclaturas de ‘Assistente Executivo’, ‘Coordenador’, ‘Diretor’, ‘Assistente I’ e ‘Assistente II’”, argumenta.

“Não satisfaz a excepcionalidade que deve reinar na criação em lei de postos de provimento em comissão normas que descrevem suas respectivas atribuições de maneira genérica ou as que descrevem atribuições técnicas, profissionais e ordinárias e que não evidenciem, em ambos os casos, relação de especial confiança que seja imprescindível para concepção, transmissão e controle de diretrizes políticas de governo”, complementa.

Sarrubbo destaca que “não basta a lei criar o cargo ou dar-lhe uma denominação de assessoramento, chefia ou direção, se não discriminar primariamente suas atribuições de confiança, para viabilizar o controle de sua conformidade com as prescrições constitucionais que evidenciam a natureza excepcional do provimento em comissão”.

“Assim, os cargos de provimento em comissão questionados não revelam o desempenho de tarefas em que reine a necessidade de fidúcia, de modo que devem ser preenchidos por servidor público de carreira, após regular aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos”, afirma o procurador-geral de Justiça.

Extinção de 91 e criação de 70 cargos de confiança

A lei municipal 10.960/2022 determinou a extinção de 91 cargos de confiança e também criou outros 70 na Prefeitura de Presidente Prudente.

Em agosto do ano passado, quando mandou para a Câmara Municipal o projeto a ser então votado pelo Poder Legislativo, o prefeito Ed Thomas reconheceu aos vereadores que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas pelo Ministério Público resultaram na declaração de inconstitucionalidade de aproximadamente 90 cargos em comissão, desde 2021.

“A razão do questionamento desses cargos sempre foi a de que as atribuições a eles atribuídas não seriam compatíveis com as que devem [ser] exercidas por ocupantes de cargos em comissão, por serem burocráticas ou técnicas”, salientou.

Segundo o prefeito, “procurou-se reestruturar de forma total o quadro dos comissionados, com atribuições, lotação e outras informações visando tornar mais específico e procurando restringi-las às funções de direção, chefia e assessoramento”.

Ainda de acordo com Ed Thomas, o projeto enviado aos vereadores também buscou “regularizar o pagamento das gratificações aos servidores efetivos que exercem atribuições além das descritas para seus cargos”.

Outro lado

O g1 solicitou nesta quarta-feira (1º) um posicionamento oficial da Prefeitura de Presidente Prudente sobre o assunto e o Poder Executivo respondeu que ainda não tem ciência do caso.

Em nota ao g1, a Câmara Municipal de Presidente Prudente informou que ainda não foi notificada da ação do MPE-SP.

“Assim que o Departamento Jurídico receber a notificação, poderemos nos posicionar sobre a ação”, concluiu o Poder Legislativo ao g1.

