Procuradora espancada quer ‘condenação justa’ a Demétrius, internado por comportamento narcisista e combativo

Demétrius Oliveira Macedo, de 34 anos, preso por agredir a chefe durante o expediente, em junho do ano passado, foi internado no dia 27 de fevereiro e não tem previsão de alta médica. Antes, ele estava preso na Penitenciária de Taiúva (SP). Demétrius foi preso após espancar a chefe no trabalho, na Prefeitura de Registro, no interior de SP

A procuradora Gabriela Samadello Monteiro, de 39 anos, que foi agredida pelo colega de trabalho durante expediente na Prefeitura de Registro, no interior paulista, afirmou que espera que Demétrius Oliveira Macedo, de 34, tenha uma condenação justa. A agressão aconteceu em 20 de junho do ano passado.

Demétrius foi internado com diagnóstico de “narcisismo”, sem previsão de alta médica, segundo um relatório médico da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP-SP). Antes da internação, ele estava preso na Penitenciária de Taiúva (SP).

“Eu ainda espero que ele tenha uma condenação justa pelo o que fez, mas se essa [internação] é a opinião dos médicos, a gente tem que respeitar”, disse a procuradora em entrevista à TV Tribuna, afiliada da Globo.

A procuradora afirmou que a fase processual em que está é estressante. “Aguardar o processo disciplinar até a demissão dele, voltar para meu ambiente de trabalho não foi fácil, que foi onde aconteceu tudo”.

Ela destacou, ainda, que está tentando superar a situação. “Conviver com essa insegurança também não é fácil, então é algo que traumatiza”.

O advogado dela, Alberto Zacharias Toron, disse que independentemente das avaliações médicas estarem corretas ou não, eles ainda irão fazer uma verificação aprofundada, apesar de tudo indicar, à primeira vista, que o laudo médico parece ser coerente e correto.

“Independentemente de uma nova apreciação que vamos fazer ao lado de um assistente médico, a internação é uma solução que se impõe, ou seja, o afastamento dele do convívio social de um prazo mínimo de três anos até que cesse sua periculosidade”, disse Toron.

Internação

Demétrius foi preso em hospital psiquiátrico na capital paulista

De acordo com o relatório médico da SAP-SP, obtido pelo g1 nesta sexta-feira (3), Demétrius não estava apresentando evolução no quadro clínico após readequação medicamentosa.

“O paciente está apresentando comportamento de personalidade narcisista, combativo, ficando em estado de alerta e nega-se ingerir os medicamentos prescritos pelo psiquiatra, impossibilitando a melhora do quadro clínico”, pontuou o médico em 24 de fevereiro.

Na mesma data do relatório, foi agendada uma consulta o dia 27 de fevereiro no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, na capital paulista. Após atendimento no ambulatório, Demétrius permaneceu internado por indicação médica.

Na última quarta-feira (1), o diretor técnico III da Penitenciária de Taiúva encaminhou um ofício ao juiz Raphael Emane Neves, da 1ª Vara do Foro de Registro, informando que, após avaliação médica no presídio, Demétrius foi encaminhado para consulta com psiquiatra, que o internou sem previsão de alta.

Ainda na quarta, Neves encaminhou um despacho às partes envolvidas comunicando que o procurador se encontra em internação por recomendação médica.

Defesa de Demétrius

Em nota, o escritório de Advocacia Marco Antonio Modesto informa que Demétrius Oliveira de Macedo sofre de esquizofrenia paranoide e, por isso, foi internado na ala de psiquiatria do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário em São Paulo, sem previsão de alta, após recente avaliação médica de psiquiatra da instituição, que constatou que o seu quadro clínico não tem apresentado evolução.

“A necessidade de internação psiquiátrica do Dr. Demétrius já havia sido identificada e reportada em relatório médico oficial pelo psiquiatra do Presídio de Tremembé. Em laudo publicado pelo IMESC, os peritos do órgão atestam que o Dr. Demétrius tem esquizofrenia paranoide, transtorno crônico e incapacitante que requer acompanhamento, tratamento e manejo em ambiente hospitalar adequado.”

Procuradora foi agredida por diversas vezes no rosto por colega de prefeitura

Relembre o caso

A procuradora-geral do município de Registro foi agredida pelo colega dentro da prefeitura, onde os dois trabalhavam. Gabriela Samadello Monteiro de Barro ficou com o rosto ensanguentado após levar socos e pontapés.

A ação foi filmada por outra funcionária do setor. As imagens mostram o também procurador Demétrius Oliveira Macedo espancando a vítima. Ele foi preso dias depois, na manhã de 23 de junho, em São Paulo. A Justiça havia determinado a detenção dele no dia anterior.

Durante o ato criminoso, ele xinga a vítima diversas vezes e, inclusive, empurra demais profissionais que tentam impedir os golpes (veja o vídeo abaixo).

