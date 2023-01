Procuradoria Geral do Estado abre processo seletivo para preencher vagas de estágio remunerado

São duas oportunidades disponíveis em Presidente Prudente para estudantes do ensino médio. Também há concursos abertos em prefeituras da região. A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo está com processo seletivo aberto para preencher vagas no programa de estágio remunerado. Duas oportunidades são para Presidente Prudente e são para estudantes do ensino médio. As inscrições devem ser realizadas até o dia 16 de julho e devem ser feitas pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee).

A bolsa-auxílio de nível médio é de R$ 340, mais o auxílio-transporte de R$ 4 por dia, com carga horária de 4h diárias, totalizando 20 horas semanais. A duração mínima do contrato é de seis meses.

A aplicação da prova escrita está prevista para o dia 20 de julho e o resultado final será publicado em agosto, no site do Ciee.

A Prefeitura de Alfredo Marcondes está com inscrições abertas para concursos públicos, que visam o preenchimento de duas vagas na administração municipal – no cargo de educador social – e a formação de cadastro reserva nas funções de monitor de transporte escolar e professores, bem como dentista, enfermeiros, motorista, tratorista e secretário.

Os interessados deverão se inscrever até o dia 22 de julho, mediante ao pagamento de taxa que varia de R$ 35 a R$ 70. Já a remuneração pode chegar a R$ 2.712,46.

As oportunidades estão disponíveis em dois editais, sendo um voltado aos cargos de dentista, enfermeiros, motorista, tratorista e secretário, e o outro para educador social, monitor de transporte escolar e professores.

Conforme o edital, a previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas no dia 26 de agosto de 2018, em locais a serem divulgados, nos períodos da manhã e da tarde.

Também há oportunidades na Prefeitura de Mirante do Paranapanema e as inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 22 de julho. São três editais disponíveis no site da banca organizadora.

As chances estão distribuídas nos cargos de agente comunitário de saúde, dentista, médico, operador de máquina rodoviária, guarda municipal e recepcionista. A remuneração dos selecionados de nível fundamental a superior varia entre R$ 954 e R$ 7.535.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 5 de agosto. Além da prova escrita, os candidatos aos cargos de guarda municipal e operador de máquina rodoviária deverão realizar um teste de aptidão física.

Continuidade

A Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (Unesp), campus de Presidente Prudente, continua com inscrições abertas para a contratação de professores titulares junto ao Departamento de Física, na disciplina de ciência e tecnologia de filmes fino e espectroscopia óptica.

Em regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), os selecionados portadores do título de livre-docente devem receber remuneração no valor de R$ 15.631,40, que corresponde à referência MS-6.

As inscrições devem ser efetuadas até o dia 25 de setembro de 2018, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Seção Técnica de Comunicações da Unesp, localizada na Rua Roberto Simonsen, 305, em Presidente Prudente. A taxa é de R$ 191.

Com validade de seis meses, o certame compreende prova de títulos, prova didática e prova de arguição do memorial ou do curriculum lattes. Mais detalhes podem ser conferidos no edital.

pappa2200