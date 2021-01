prodigal-son,-catherine-zeta-jones-nel-cast-della-seconda-stagione

Catherine Zeta-Jones, moglie di Michael Douglas e attrice premio Oscar per il film “Chicago”, interpreterà un nuovo ruolo nella seconda stagione di “Prodigal Son”, serie crime-drama targata Fox in onda in Italia sul canale Premium Crime.

Per l’attrice non sarà la prima apparizione in una serie tv. Zeta-Jones ha già recitato, infatti, in Feud (serie FX) e in Queen America di Facebook Watch. In “Prodigal Son” si aggiunge alle new entry Christian Borle (Smash) e Michael Potts (True Dectective). I due attori sono stati scelti per i ruoli di Frate Pete, un ex prete espulso dalla chiesa per il suo punto di vista fin troppo estremista, e del dottor Brandob Marsh, il nuovo terapista di Martin. La notizia riaccende i riflettori sull’attrice britannica, pronta a un importante ritorno sulle scene. «Catherine Zeta-Jones è il contraltare perfetto per il brillante Michael Sheen – il commento di Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment in un comunicato stampa dove sottolinea – Non vedo l’ora di vedere questi due fantastici attori confrontarsi testa a testa in una stagione destinata ad alzare il livello fissato dall’eccezionale stagione passata».

“Prodigal Son” è una serie creata da Chris Fedak e Sam Sklaver per la Fox Broadcasting Company in onda dal 23 settembre 2019 negli Stati Uniti. In Italia, la serie è stata trasmessa dal 20 gennaio 2020, come detto su Premium Crime. La trama è incentrata sulla vita di Malcolm Bright, il cui padre, Martin Whitly, è il famigerato assassino seriale noto come “Il chirurgo”. Da bambino, Malcolm aveva contribuito all’arresto di suo padre decidendo di sua spontanea volontà di non volerlo vedere mai più per dieci anni. Divenuto profiler per l’Fbi (fino a quando non è stato licenziato), attualmente è un consulente del Dipartimento di Polizia di New York. Nel corso della prima stagione Malcolm è costretto a confrontarsi con suo padre dopo che un assassino seriale ha usato gli stessi metodi di uccisione del dottor Whitly. Ora si ritrova in costante contatto con il padre, poiché entrambi devono usare le intuizioni di Whitly per aiutare la polizia a risolvere crimini orribili e combattere i propri demoni interiori. La prima stagione si componeva di venti episodi e la critica ne aveva apprezzato l’ottima interpretazione di Michael Sheen. Il debutto della seconda stagione negli Usa è atteso entro la fine del 2021. Ora, con l’entrata in gioco di Catherine Zeta-Jones la serie potrebbe guadagnare una marcia in più.