Reveja a história do agricultor Carlos Fava que aos 17 anos pegou uma bicicleta e começou a vender frutas. Anos depois, ele comprou uma propriedade e expandiu o empreendimento. Produtor de bananas começou vendendo de porta em porta e hoje tem 350 mil bananeiras

Em abril de 2022, o Globo Rural contou a história inspiradora do agricultor Carlos Fava que, aos 17 anos, decidiu pegar uma bicicleta para começar a vender bananas de porta em porta.

Hoje, ele tem sua própria produção, com 350 mil bananeiras espalhadas em 200 hectares no município de Miracatu, em São Paulo.

Reveja reportagem completa no vídeo acima.

