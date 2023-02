Produtor relata agressão da PM ao tentar entregar mochila abandonada a agentes em Carnaval de Florianópolis

Polícia Militar informou que caso será investigado. Segundo boletim de ocorrência, produtor cultural pediu que viatura parasse para entregar o objeto, que teria sido deixado no evento ‘de forma suspeita’. Produtor cultural relata que foi agredido pela PM no Carnaval de Florianópolis

Um produtor cultural relatou ter sido agredido com cassetetes por policiais militares durante o Carnaval em Florianópolis ao tentar entregar aos agentes uma mochila que havia sido deixada no evento onde estava trabalhando (leia o relato abaixo). A vítima prefere não ser identificada.

A PM informou que o boletim de ocorrência (BO) foi registrado nesta quinta-feira (23) e ainda não foi remetido à Polícia Militar, mas adiantou que a conduta será apurada pela corporação (veja mais abaixo). O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (21).

Segundo o boletim de ocorrência, no qual o g1 SC teve acesso, o homem viu três viaturas passando na Rua Victor Meirelles, no Centro, e pediu para que uma delas parasse. No relato, o produtor afirmou que queria entregar a mochila que, segundo ele, havia sido deixado “de forma suspeita” no evento, além de indicar a direção da pessoa que a abandonou.

Como o primeiro carro não parou, ele disse que tentou chamar mais atenção dos agentes. Dois policiais da primeira viatura, segundo o relato, desceram e disseram que ele era “louco de parar uma viatura da polícia”.

De acordo com o homem, eles só pararam de agredi-lo quando disse que trabalhava no evento.

O homem relatou à reportagem que não conseguiu trabalhar no dia seguinte devido às dores.

“Tínhamos quatro shows na rua e uma equipe de mais de 100 pessoas. Era importantíssimo trabalhar. Fiquei arrasado. Foi mais de mês trabalhando especialmente nesse dia”, lamentou.

Investigação

Ao g1 SC, a Polícia Civil informou que, conforme o Código Penal Militar, cabe “à Polícia Militar a apuração de eventual infração disciplinar por meio de sua Corregedoria, bem como apuração criminal através de Inquérito Policial Militar”.

Segundo a PM, o caso será apurado.

“Pelo narrado, e pela natureza da suposta agressão, será feita a apuração dos fatos mediante procedimento investigatório, sendo chamado todos os envolvidos”, informou o tenente-coronel Dhiogo Cidral de Lima, comandante do 4° Batalhão de Polícia Militar.

