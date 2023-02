Em 2023, a chuva veio na medida certa e a safra do abacate, que normalmente começa no final de fevereiro, se antecipou e, de quebra, com uma produtividade muito maior. Produtores comemoram safra de abacate

TV TEM/Reprodução

Em época de abacate, os agricultores da região central do Estado comeram a boa safra. O brilho dos frutos tem chamado a atenção dos produtores

O produtor Jorge Manfré conta que em 30 anos na área, nunca tinha visto uma safra tão abundante. A produção dele fica em Tupã (SP). Em 2022, ele havia perdido 95% da produção.

Neste ano, no entanto, a chuva veio na medida certa e a safra do abacate, que normalmente começa no final de fevereiro, se antecipou e, de quebra, com uma produtividade muito maior.

Veja a reportagem exibida no programa em 26/02/2023:

Produtores comemoram safra de abacate

São 50 hectares de produção em torno de cinco mil árvores plantadas. Nos melhores anos, a propriedade rendia em torno de 500 toneladas na safra. Nesta temporada, este número mais que dobrou.

A expectativa é colher 1.100 toneladas de abacate. Quase metade dessa produção vai pra fora do país.

Depois desse aumento na produção de abacate, os produtores temem um desequilíbrio entre oferta e procura, o que poderia reduzir bem o preço pago pelo quilo da fruta. A safra é boa, mas não pode ser desperdiçada. A expectativa é que o mercado ajude da mesma forma que o clima colaborou.

VÍDEOS: veja as reportagens do Nosso Campo

Acesse + TV TEM | Programação | Vídeos | Redes sociais

Vittorio Rienzo