Na região de garça, no centro-oeste do estado, o clima vem ajudando e os produtores estão prevendo uma safra boa. Produtores de café estão otimistas com safra no Centro-Oeste de SP

TV TEM/Reprodução

Os cafezais fazem parte da história de São Paulo e de muitas famílias. Fez tradição no município de Garça (SP), onde dois produtores cresceram nas lavouras e testemunharam as mudanças sofridas nessa atividade, especialmente no avanço da tecnologia.

O cuidado com os cafezais vem sendo reconhecido. Em 2022, 15 municípios do Centro-Oeste Paulista receberam o registro de indicação geográfica. Na prática, isso valoriza a procedência e reconhece a região como um importante polo produtor de café do estado.

Veja a reportagem exibida no programa em 05/02/2023:

Produtores de café estão otimistas com safra no Centro-Oeste de SP

A lavoura é de café arábica, a principal espécie cultivada no Brasil e que rende uma bebida de qualidade, com aroma marcante e sabor adocicado. É também a que melhor se adapta às condições locais.

Nesta safra, os produtores esperam colher mais do que no ano passado, onde a seca atrapalhou.

VÍDEOS: veja as reportagens do Nosso Campo

Acesse + TV TEM | Programação | Vídeos | Redes sociais

pappa2200