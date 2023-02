Piedade é um dos principais produtores de hortaliças do estado. 6% dos produtos que são recebidos pela Ceagesp de São Paulo saem do município. Produtores de hortaliças acumulam perdas causadas pelas chuvas

A produção de hortaliças vem sentindo o impacto com as chuvas dos últimos meses que atingiram a região. Janeiro é o mês mais chuvoso em Piedade (SP).

No sítio de Dirceu Nascimento, o relevo em declive em parte da propriedade é o que tem garantido menor perda da produção. Isso vem ajudando a água da chuva a escoar mais rapidamente. Na propriedade, são produzidas cinco variedades de alface, chicória e salsa, além de legumes como cenoura, rabanete e beterraba.

Há 15 dias, duas chuvas de granizo destruíram as alfaces americanas. O clima fez com que o agricultor decidisse colher as verduras mais cedo. Para ele, é melhor elas estarem em tamanho menor do que estragadas.

De acordo com o Centro de Integração de Informações Agrometereológicas (Ciiagro), foram quase 138 mm de chuva, o que representa 50% da média normal de precipitações para o período. Mas a quantidade foi o suficiente para causar estragos em muitas plantações.

Claudio Nadaleto, engenheiro agrônomo, explica que cerca de três mil agricultores do município já esperam a temporada de chuvas e ressalta que quem prepara a terra melhor consegue manter a qualidade dos produtos e ter uma menor perda.

Para os consumidores, os produtos chegam mais caros e geralmente com qualidade diferente de outras épocas do ano.

Piedade é um dos principais produtores de hortaliças do estado. 6% dos produtos que são recebidos pela Ceagesp de São Paulo saem do município. Ou seja, o que acontece nestas plantações, de uma forma ou outra, afeta a mesa de muitos consumidores.

