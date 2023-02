Para quem planta tomate ao ar livre, o período chuvoso causou estragos, mas quem tem o fruto em estufa vem aproveitando o aumento de preço. Produtores de tomate em estufa lucram com redução de oferta causada pelas chuvas

Não sobrou muito tomate na plantação ao ar livre em um sítio de Salto de Pirapora (SP). Muitos ficaram rachados e com manchas por causa do período chuvoso. Mas os tomates que ficam dentro da estufa ficaram protegidos e não haverá prejuízo para o produtor, que deve colher 200 caixas em seis meses.

O produtor investiu R$ 135 mil nas estufas e, agora, colhe o resultado. Pelo quilo do tomate, ele recebe R$ 5,50, ou seja, R$ 2,50 a mais do que pelos frutos colhidos ao ar livre.

Na comparação com o início do ano passado, quando a chuva não causou problemas mais significativos, o quilo desse mesmo tomate chegou a ser vendido por R$ 1.

Diante dos estragos nas plantações da região, o produtor acredita que os preços vão continuar altos por um bom tempo ainda.

