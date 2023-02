Produtores de Vilhena, RO, têm até 6 de março para atualizar cadastro no SAAE

Tarifa diferenciada é voltada para pequenos produtores rurais e feirantes que utilizam a água para manter atividades comerciais, de subsistência e para manter a propriedade. Pequenos produtores rurais e feirantes tem até o dia 6 de março para atualizar o cadastro no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Vilhena (RO). A atualização garante aos produtores uma tarifa de consumo de água diferenciada.

Podem fazer a atualização do cadastro produtores rurais e feirantes que utilizam a água como meio de manter as atividades comerciais, mas também como subsistência e manutenção da propriedade.

Para ter acesso a tarifa especial, o produtor deve estar com os débitos em dia e levar alguns documentos, como a Declaração Anual de Produtor Rural (DAP), expedido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

Segundo a SAAE, produtores que utilizem até 100 metros cúbicos por mês pagam a tarifa mínima diferenciada, no valor de R$ 43,32.

